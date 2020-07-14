Индивидуальный инвестиционный счет: плюсы и минусы

13:12

Очевидным достоинством открытия счета является возможность получения налогового вычета

С начала 2015 году с целью увеличения привлекательности фондового рынка был введен новый тип аккумулирования денежных средств — индивидуальные инвестиционные счета (сокращенно ИИС). Инвестор, открывший его, может увеличить доход на сумму налогового вычета. Кроме того, подписание договора с управляющей компанией или брокером позволяет диверсифицировать финансовые активы и получить дополнительную прибыль от покупки-продажи ценных бумаг. Так какие выгоды инвестору дает ИИС? Имеются ли подводные камни в существовании такого счета?

Что такое ИИС?

ИИС — это соглашение между физическим лицом (может быть гражданином другой страны) и управляющей компанией (УК)/брокером на осуществление операций с ценными бумагами. В отличие от брокерского счета, ИИС предусматривает льготы в налогообложении.

К ИИС чаще всего прибегают граждане РФ, желающие получить пассивный доход. Если они не будут изымать деньги со счета на протяжении 3 лет, получат возврат подоходного налога — 13%.

Как видите, заключив договор с брокером или УК, физлица могут ежегодно получать 13-процентный пассивный доход, который в 2,5-3 раза превышает ставку по депозиту. Но почему же вклады в банки до сих пор пользуются большей популярностью? Подробно изучим этот вопрос.

Почему государство возвращает 13% при ИИС?

Изначально предполагалось, что налоговая преференция при открытии инвестиционного счета будет стимулировать граждан вкладывать деньги в российскую экономику. Деньги с ИСС должны направляться на покупку акций, облигаций, ОФЗ, казначейских сертификатов. Но по состоянию на конец 2019 года количество открытых на Московской бирже счетов превысило всего 1 млн (счетами владеет 1,2% взрослого населения России).

На начало 2019 года на ИИС было аккумулировано 120 млрд рублей, в то время как на депозитах население хранило 28,5 трлн рублей.

Счета с государственной поддержкой бывают 2 видов:

Тип А. Предполагает гарантированный налоговый вычет в размере 13% на аккумулированные средства. Тип В. Разрешается не платить налог на прибыль. Следовательно, вычет привязан к финансовому результату.

Порядка 90% всех ИИС открыто по типу А. Это означает, что граждане претендуют на налоговый вычет. Куда бы они не вкладывали деньги, всегда присутствует возможность получить пассивный доход от государства в размере 13%.

Для стимулирования инвестиций по типу В Правительство планирует поднять потолок взноса до 2,5 млн рублей, а также разрешить частично выводить средства не дожидаясь истечения 3-летнего периода. Пока что эти задумки не реализовались.

Особенности инвестиционных счетов

Пополнение ИИС совершается исключительно в рублях. Между гражданином и посредником заключается договор на ведение счета. Допускается смена брокера или управляющей компании.

Ограничения по открытию ИИС:

максимальная сумма — 1 млн рублей;

срок инвестирования — минимум 3 года (в случае преждевременного вывода денежных средств инвестор лишается права на налоговый вычет);

на имя одного гражданина может быть открыт только один счет;

максимальная сумма при определении налогового вычета — 400 тыс. рублей (максимальный размер льготы — 52 тыс. рублей);

максимальная доля депозита в инвестиционном портфеле — 15% (ограничение с 2016 года).

Брокерские компании предлагают собственнику счета самостоятельную торговлю на фондовом рынке или же готовые пакеты ценных бумаг. При сотрудничестве с управляющей компанией вам будут предложены разработанные стратегии инвестирования. После зачисления денег на счет и выбора определенной стратегии доверенное лицо самостоятельно выбирает инструменты финансового рынка.

В чем заключается риск инвестирования?

Внося деньги на депозит, по истечении обусловленного договором срока вы получите тело вклада и набежавшие проценты. Занимаясь инвестиционной деятельностью при открытии специального счета, вы всегда рискуете. Некоторые инвестиционные инструменты могут принести не прибыль, а убытки. Следовательно, 13% не всегда перекрывают потери.

Кроме того, средства ИИС не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. При объявлении брокера или УК банкротом можете мысленно попрощаться с капиталовложением или его частью. Другое дело, если на деньги со счета были куплены ценные бумаги, при банкротстве посредника они все равно будут находиться в собственности владельца счета.

Плюсы ИИС

Очевидным достоинством открытия счета является возможность получения налогового вычета. Даже при пассивном хранении средств (вложил и забыл) вы получите выгоду в размере 13%, но не более 52 тыс. рублей. Такой процент намного выше процента по банковскому вкладу.

Другие преимущества ИИС:

срок действия счета неограничен, не установлена минимальная сумма для открытия;

для получения дохода не требуются специальные знания;

можно познакомиться с фондовым рынком;

могут присутствовать проценты, начисляемые брокером или УК на остаток по счету;

прибыль может быть переведена на банковский пластик и использована в собственных целях.

Для большинства населения подойдет ИНН с налоговым вычетом по типу А. Физлицо гарантированно получит доход в размере 13%, а также сможет дополнительно заработать на приобретении ОГЗ или корпоративных облигаций с доходом 8-10% годовых.

Недостатки ИИС

Минусы у ИИС также имеются. В первую очередь, это слишком длительный срок аккумулирования денежных средств — минимум 3 года. В случае расторжения договора или выведения суммы раньше срока физлицо не может претендовать на налоговый вычет.

Другие недостатки:

отсутствие страхования;

лимит на сумму, к которой может быть применен налоговый вычет, невысокий — всего 400 тыс. рублей;

дополнительные расходы — комиссия брокеру или УК за ведение счета, процент бирже за совершение торговых операций;

деньги с ИИС не могут быть переведены на исполнение обязательств по брокерскому счету;

средства на ИИС запрещено использовать для покупки ценных бумаг зарубежных компаний.

Следует знать, что воспользоваться налоговым вычетом могут только те физические лица, которые трудоустроены официально. Фрилансеры, безработные и предприниматели на упрощенном режиме налогообложения не могут применить эту льготу.

Какой тип счета выгоднее?

Тип счета А лучше всего подходит новичкам в сфере инвестирования. Независимо от того, будет получен доход или нет, при внесении денежных средств на ИИС активируется налоговый вычет в размере 13% (но не более 52 тыс. рублей). К примеру, если вы пополнили счет на 300 тыс. рублей, можете претендовать на возврат 39 тыс. рублей (300*0,13).

Обращаем внимание! При получении дохода во время инвестирования типа А вам придется уплатить с него налог на доходы в размере 13%.

Тип счета В больше всего подходит бизнесменам или опытным инвесторам, вкладывающим крупные денежные суммы и получающим высокий доход — более 400 тыс. рублей. В таком случае выгода будет очевидна.

Пример

Открыв инвестиционный счет на 900 тыс. рублей инвестору удалось заработать 500 тыс. рублей. Какой тип счета ему подходит более всего?

Тип А. Налоговый вычет: 400*0,13 = 52 тыс. рублей. Тип В. Налоговый вычет: 500*0,13 = 65 тыс. рублей.

Как видим, крупным частным инвесторам больше всего подходит второй вариант (выгода в нашем примере 13 тыс. рублей).

Таким образом, ИИС является неплохой возможностью для получения гарантированного государством пассивного дохода до 52 тыс. рублей. При этом деньги на счете не могут быть выведены как минимум 3 года. Открывать ИИС по типу В целесообразно тем инвесторам, которые ожидают получить доход свыше 400 тыс. рублей.