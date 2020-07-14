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Обе нитки «Северного потока» приостановили

10:53 14.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Обе нитки газопровода «Северный поток» решили временно остановить. Это необходимо для штатного техобслуживания, которое пройдет с 14 по 26 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора проекта Nord Stream AG.

В компании отметили, что график обслуживания был заранее согласован с фирмами-партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Все работы проводятся при соблюдении нужных мер безопасности для ограничения распространения COVID-19.

«Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации <...> необходимы для обеспечения надежного, безопасного и эффективного функционирования сдвоенного трубопровода», — пояснил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.

«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу, который пролегает через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток достигает 55 миллиардов кубометров газа в год, протяженность — 1 224 километра. Первую нитку запустили в ноябре 2011 года, вторая заработала в октябре 2012 года.

В марте «Газпром» останавливал газопровод «Сила Сибири»,через который голубое топливо поставляется на Дальний Восток и в КНР. Несмотря на то, что газопровод запустили в конце декабря, ремонт продлился две недели.

Остановки на техобслуживание проходят на фоне того, что в период с января по май поставки «Газпрома» за границу уменьшились на 23 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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14.07.2020, 12:09
Гость: Нет, Гозман, нет

Сломалась кащеева игла. Одна из двух. Еще останкинская осталась. Посмотрим долго ли он протянет на одних зомбо-лучах.
14.07.2020, 12:09
Гость: А вы не замёрзнете,

если Россия решит зимой ремонтировать?
14.07.2020, 12:09
Гость: Макар

Ага. Знаем мы это техничское обслуживание. Особенно в свете анонсирования Европой перехода на альтернативную систему энергетики и отказа от нефти и газа.
Северный зверёк писец уже подкрался, он рядом, вот он...
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