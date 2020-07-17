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Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

20:06 17.07.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%. Об этом свидетельствуют данные Ростата. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999-м.

Начиная с 2005 года столь глубокого падения не наблюдалось. Максимальное сокращение произошло в четвертом квартале 2008 года (-6,1% в годовом выражении), а также в третьем квартале 2015-го и четвертом квартале 2016-го (-5,6%). С 2000 по 2005-й реальные располагаемые денежные доходы стабильно росли высокими темпами в годовом выражении. Это позволяет сделать вывод об отсутствии значительного падения в квартальном выражении (+12% в 2000 году, + 8,7% в 2001 году, +11,1% в 2002 году, + 14,9% в 2003 и + 9,9% в 2004 году).

Средний доход россиян составил 32 854 рублей. При этом реальные зарплаты в мае увеличились на 1%, с начала года — на 3,4%.

В первом квартале 2020 года около 18,6 миллиона россиян (12,6% населения страны) имели доход ниже прожиточного минимума. Размер прожиточного минимума в России в начале года составил 11 731 рублей.

По прогнозу аналитиков, в условиях пандемии коронавируса основной удар по доходам придется на вторую половину 2020 года.

Темы: Коронавирус, Экономика и финансы, Росстат
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 21:24
Гость: Андрей

пусть этот пустяк коснется только тебя. ведь это пустяк.
17.07.2020, 20:38
Гость: Патриот Золотой Орды

Во всём виноват только Запад. А наши джигиты всегда поднимают Россию с колен.
17.07.2020, 20:36
Гость: Юляша

Вы шутите про 8% ?
Это вообще ничто.Пустяк...В европейских столицах падение доходов по 50-80% !В странах,ориентированных на туризм - до 90% !!!
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