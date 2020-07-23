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США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ

21:55 23.07.2020

Минфин США предъявил автомобильной группе ГАЗ несколько новых требований в обмен на очередную лицензию, продлевающую разрешение на работу компании с поставщиками и контрагентами. Это следует из разъяснений, которое опубликовало ведомство.

В апреле 2018 года группа ГАЗ, как и другие крупнейшие компании Олега Дерипаски и сам бизнесмен, была внесена в санкционный список Минфина США. Банки, поставщики и другие контрагенты рискуют попасть под вторичные санкции при работе с фигурантами этого списка. При этом для ГАЗа американские власти уже более двух лет выпускают краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. Условием для полного снятия санкций в отношении ГАЗа было «изменение обстоятельств», из-за которых эти санкции были наложены, включая продажу контрольного пакета, принадлежащего Дерипаске. Несмотря на получение лицензии от американского регулятора, из-за угрозы санкций сотрудничество с российской компанией прекратила, в частности, немецкая Daimler, пишет РБК.

Срок существующей лицензии истек 22 июля, а новая лицензия предоставлена до 22 января 2021 года. Согласно новым требованиям (в документах американского регулятора не указано, согласилась ли на них российская компания), ГАЗ обязан в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, сообщать об изменениях в составе совета и создании новых совместных предприятий. Группа не публикует отчетность с 2018 года.

Кроме того, ГАЗ должен будет каждый месяц подтверждать, что не действует от имени Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки. Но при этом в разъяснениях ведомства говорится, что за принятие решений по деятельности ГАЗа будет отвечать ее совет директоров и «акционеры».

Новая лицензия позволяет ГАЗу вести обычную деятельность, как было до введения санкций. В частности, компании разрешены операции импорта-экспорта с контрагентами из США и других стран, заключение новых контрактов, создание совместных предприятий, выплата и получение дивидендов и других выплат, причитающихся или требуемых от компании.

Темы: США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 00:32
Гость: охотник за бакланами

Надо будет ФБР США провести собственное расследование, может кто из российских олигархов, замешан в преступлениях, как Фургал.
Тогда не только ГАЗ и алюминиевую отрсаль РФ, можно заполучить, а гораздо больше!
24.07.2020, 00:14
Гость: ложь и конспирология во власти и бизнесе

Збигнев Бжезинский: "500 млрд. долларов российской элиты лежит в наших американских банках и работают на нашу американскую экономику и вы еще у себя в России разберитесь с тем, что это ваша элита или все-таки наша американская."
...............
Получается, что если под "элитой" понимать еврейский олигархат монополизировавший сегодня весь сверх прибыльный сырьевой сектор экономики и все банковско-финансовые операции в стране, то он абсолютно прав. Сегодня вся прибыль от распродажи национальных сырьевых ресурсов страны(нефть, газ, металл, уголь, лес) по существу не вкладывается в развитие России, а вывозится в офшоры и на Запад этой воровской сектой крипто-троцкистов и там фактически разворовывается.
24.07.2020, 00:05
Гость: если бы только газом

а кто рулит у нас всеми другими общенародными сырьевыми ресурсами?
Почему антирусские конспирологические структуры космополитов заправляют в банковско-финансовой сфере? Почему все жизненно важные сырьевые и финасовые ресурсы вывозятся за пределы страны, а не вкладываются в развитие внутренней экономики страны?
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