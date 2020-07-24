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Цена золота приблизилась к историческому максимуму

17:44 24.07.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Цена золота 24 июля превысила 1900 долларов за унцию впервые с сентября 2011 года. В итоге стоимость драгметалла приблизилась к своему историческому максимуму, пишет РИА Новости.

В ходе сегодняшних торгов в пятницу цена августовского фьючерса на золото достигала 1904,6 доллара за унцию. Этот показатель приближается к историческому максимуму в 1911,6 доллара за унцию, установленному в сентябре 2011-го. 

Спрос на золото, как на защитный актив, резко увеличился из-за ухудшения отношений между США и КНР, а также из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии COVID-19. Инвесторы используют драгоценный металл как основной защитный актив в периоды политической или экономической нестабильности. Аналитики UBS полагают, что в ближайшее время спрос на золото останется высоким, а его цена поднимется до 2000 долларов за унцию к концу сентября, пишет РБК.

«Чем больше неопределенности в отношении пандемии коронавируса и в отношении темпов роста мировой экономики, тем мы более оптимистичны в отношении золота», — пояснила эксперт StoneX Рона О'Коннелл.

Темы: Золото и драгоценные металлы, Мировые биржи и рынки ценных бумаг
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 19:48
Гость: майк

Трамп напечатал 5-8 трлн. только во время пандемии, у сша золота всего на 500млрд. Золото может похоронить доллар. Привязаться к нему они не могут. Больше ничего не может оценить платежеспособность доллара. Только золото, за ним ажиотажный спрос, нет в наличии.
Трамп и дальше будет печатать. Доллар падает ко всем валютам. Можно не упустить момент и подумать получше над статусом резервной валюты и международными расчетами, тогда и санкции никого не касаются
24.07.2020, 18:06
Гость: Да

Есть такое мнение - 2000...только об этом говорят, как о ближайшем будущем..

И ещё - будет Трамп с Федрезервом триллионами и дальше швыряться, золото и выше рванёт..

И вообще, это ещё как посмотреть - то ли золото растёт относительно доллара, то ли доллар падает относительно золота..
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