Цена золота приблизилась к историческому максимуму

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Цена золота 24 июля превысила 1900 долларов за унцию впервые с сентября 2011 года. В итоге стоимость драгметалла приблизилась к своему историческому максимуму, пишет РИА Новости.

В ходе сегодняшних торгов в пятницу цена августовского фьючерса на золото достигала 1904,6 доллара за унцию. Этот показатель приближается к историческому максимуму в 1911,6 доллара за унцию, установленному в сентябре 2011-го.

Спрос на золото, как на защитный актив, резко увеличился из-за ухудшения отношений между США и КНР, а также из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии COVID-19. Инвесторы используют драгоценный металл как основной защитный актив в периоды политической или экономической нестабильности. Аналитики UBS полагают, что в ближайшее время спрос на золото останется высоким, а его цена поднимется до 2000 долларов за унцию к концу сентября, пишет РБК.

«Чем больше неопределенности в отношении пандемии коронавируса и в отношении темпов роста мировой экономики, тем мы более оптимистичны в отношении золота», — пояснила эксперт StoneX Рона О'Коннелл.