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Первую в арабском мире атомную станцию запустили в ОАЭ

14:23 1.08.2020
АЭС Барака в ОАЭ. Фото: CC BY-SA 4.0 / Wikiemirati

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в субботу объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции "Барака".

"Сегодня публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире на станции Barakah в Абу-Даби. Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что ОАЭ собираются "эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надежным и экологически чистым способом, назвав атомные станции и исследования космоса со стороны ОАЭ "сообщением миру, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с остальными великими нациями".

АЭС в Бараке будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 5,6 мегаватт.

 

Темы: ОАЭ, Атомная энергетика в мире
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Комментарии читателей
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02.08.2020, 00:36
Гость: ABCD

Первая в арабском мире? В Иране ещё шесть лет назад открыта была.
Или Иран не арабы?
01.08.2020, 22:43
Гость: Гость: Таллин

5,6 Мвт - это мощность всего двух ветряков. Если говорить о суммарной мощности АЭС, то это уже,скоре всего, все 5,6 Гвт.
01.08.2020, 19:55
Гость: Сердечник

Крупнейшая вмире солнечная фотоэлектрическая станция будет построена в ОАЭ. Тендер на строительство выиграл синдикат китайской компании Jinko Power Technology Co., Ltd и французской компании EDF Renewables.

Станция, мощность которой составит 2 ГВт, будет расположена в районе Аль-Дхафра, в 35 километрах к югу от города Абу-Даби, сообщают «Деловые Эмираты».
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