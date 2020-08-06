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Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов

12:55 6.08.2020
Фото с сайта bykvu.com

С 6 августа 2015 года в России было уничтожено 36,17 тысячи тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает "Интерфакс" со сылкой на Россельхознадзор.

В частности, уничтожено 34,94 тыс. тонн растительной и 1,23 тыс. тонн животноводческой продукции.

Продукция растениеводства чаще всего поступала в Россию под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза (помимо России - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Кроме поставки под видом товаров прикрытия, санкционные товары пытались ввозить в Россию как ложный транзит, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения. Также продукцию могли сопровождать фальсифицированными ветеринарными сертификатами.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Первоначально под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 21:39
Гость: Воистину--

Корабль дураков.
06.08.2020, 19:40
Гость: замечание вскользь

Запрет импорта в качестве санкционной меры против РФ был введен только по отношению к товарам, произведенном в незаконно анексированом Крыму( такая формулировка). Чтобы запрет распространялся на ввоз других товаров из РФ - не знаю, пусть подскажут.Ограничения и запреты касались, не вникая в подробности, экспорта товаров двойного назначения, инвестиций, отдельных субъектов хозяйствования, конкретных лиц. Поэтому, когда вместо симметричных мер запрет налагается на импорт продуктов, то вспоминается известная пословица: на самую изощренную вашу хитрость Россия ответит непредсказуемой глупостью. Второе: вроде бы в ЕАЭС устанавливается единое тамож. пространство, там.союз, то есть устраняются внутренние таможенные барьеры и количественные ограничения, гармонизируются нетарифные ограничения и таможенные процедуры. Нет времени изучать, как регулируется вопрос с контрдействиями в случае применения санкций против одного или нескольких членов и ТС, и ЕАЭС. Пусть расскажут, насколько правомерны административные меры РФ по отношению к товарам, закупленным предпринимателями других членов ЕАЭС, которые перепродают их в РФ, на основе соглашений. Наверно, более правомерным был бы бойкот таких товаров частными патриотами-росиянами, что заставило бы "пизнесменов" отказаться от их приобретения с целью продажи на тер.РФ.
06.08.2020, 19:19
Гость: Москва

Такое могло прийти только в голову взращённому не на молоке матери, а на "пепси" и "коле". На Руси это всегда считалось грехом.
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