Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов

12:55

С 6 августа 2015 года в России было уничтожено 36,17 тысячи тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает "Интерфакс" со сылкой на Россельхознадзор.

В частности, уничтожено 34,94 тыс. тонн растительной и 1,23 тыс. тонн животноводческой продукции.

Продукция растениеводства чаще всего поступала в Россию под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза (помимо России - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Кроме поставки под видом товаров прикрытия, санкционные товары пытались ввозить в Россию как ложный транзит, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения. Также продукцию могли сопровождать фальсифицированными ветеринарными сертификатами.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Первоначально под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.