Власти Чечни попросили 2,2 млрд рублей из федерального бюджета

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Реализация проекта по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Грозный» требует дополнительных вложений. Требуемая сумма финансирования составляет 2,2 млрд рублей. Такие цифры привел председатель правительства Чечни Муслим Хучиев в ходе совещания, которое провел находящийся в рабочей поездке в Чечню вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Отметив значимость ОЭЗ «Грозный» для ускорения социально-экономического развития республики, премьер-министр Чечни попросил Трутнева посодействовать рассмотрению Минфином РФ и Минэкономразвитием РФ возможности выделения из федерального бюджета 2,2 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

На площадке ОЭЗ «Грозный», которая создана в декабре 2019 года, планируется разместить предприятия пищевой и фармакологической промышленности, производства строительных материалов, компаний по предоставлению услуг в области информационных технологий.

Трутнев, осмотрев территорию зоны, согласился, что созданную недавно ОЭЗ необходимо развивать, для этого есть все основания.