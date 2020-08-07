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Власти Чечни попросили 2,2 млрд рублей из федерального бюджета

01:16 7.08.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Реализация проекта по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Грозный» требует дополнительных вложений. Требуемая сумма финансирования составляет 2,2 млрд рублей. Такие цифры привел председатель правительства Чечни Муслим Хучиев в ходе совещания, которое провел находящийся в рабочей поездке в Чечню вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Отметив значимость ОЭЗ «Грозный» для ускорения социально-экономического развития республики, премьер-министр Чечни попросил Трутнева посодействовать рассмотрению Минфином РФ и Минэкономразвитием РФ возможности выделения из федерального бюджета 2,2 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

На площадке ОЭЗ «Грозный», которая создана в декабре 2019 года, планируется разместить предприятия пищевой и фармакологической промышленности, производства строительных материалов, компаний по предоставлению услуг в области информационных технологий.

Трутнев, осмотрев территорию зоны, согласился, что созданную недавно ОЭЗ необходимо развивать, для этого есть все основания.

Темы: Чечня
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 05:01
Гость: Не

фстречал мусликоф в хай-тэк компаниях. В купи-продай енто ихнее
07.08.2020, 04:01
Гость: Нет слов

Одни междометия
07.08.2020, 03:13
Гость: ABCD

Скромная просьба к Аллаху о выделении материальных средств.
Меня в общем вопрос всегда интересовал, Кадырчик не занимался никогда никаким бизнесом и ЗП чиновника у него не 10 миллионов баксов, но в 24 года он имел состояние в пять лярдов баксов. Может из "личных" эти подарки Аллаха выделит?
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