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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

10:50 10.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Банки опробируют новый способ проведения безналичных платежей. Как пишет РБК, деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.

Предполагается, что это позволит производить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний, что позволит удешевить такие операции.

Данный сервис будет пилотироваться на площадке, созданной ЦБ Ассоциации «ФинТех» (АФТ) в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Отмечается, что воспользоваться данным сервисом смогут как физические, так и юридические лица, он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода.

Банкам уже разослали приглашения для участия в тестировании проекта. Свой интерес к этому проекту высказали банки  ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк.

Предполагается, что клиент - получатель денег, сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику в личном кабинете своего банка. Банк плательщика проверит соответствие условий платежного требования и согласие клиента и, если все корректно, переведет деньги получателю.

По словам разработчиков системы, данный сервис может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и платежей по кредитам, должен позволить экономить на комиссиях.

 

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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