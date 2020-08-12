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В России впервые в 2020 году зафиксирована дефляция

23:09 12.08.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

В России индекс потребительских цен сократился на 0,1% за неделю с 4 по 10 августа. Это произошло впервые с начала 2020 года. Предыдущие три недели подряд ознаменовались нулевыми темпами роста цен, следует из данных Росстата.

Таким образом, Росстат фиксирует недельную дефляцию впервые за 11 месяцев – до этого она была на уровне 0,1% лишь в период с 10 по 16 сентября 2019 года.

Между тем в июле текущего года годовая инфляция выросла. По оценкам Центробанка, она составила 3,37% против 3,21% в июне. До конца этого года инфляция в России будет повышаться.

«Годовая инфляция возросла… в первую очередь за счет эффектов низкой базы сравнения для динамики цен продовольствия и жилищно-коммунальных услуг. Показатель годовой инфляции до конца 2020 года будет повышаться по мере выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года»,— говорится в сообщении регулятора.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года инфляция составит 3,7–4,2%, в 2021 году рост потребительских цен ожидается на уровне 3,5–4,0%.

Темы: Инфляция и уровень жизни в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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13.08.2020, 20:50
Гость: stalker

Да что вы ? А мы как то и не заметили, заходя с магазины, аптеки и оплачивая счета за коммуналку. А может быть дефляция только в мозгах у наших работников из Росстата ? Так как даже Центробанк об этом ничего не говорит.
13.08.2020, 14:36
Гость: фактор

Вы забыли упомянуть спекулятивную торговлю,с постоянным увеличением количества магазинов,ТРЦ и аптек.
13.08.2020, 13:34
Гость: Ну так

Чиновница же уже сказала что пособия по безработице огромные и люди работать не хотят , а тут еще и дефляция. Пора сокращать....пособия
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