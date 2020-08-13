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Премии руководства «Газпрома» выросли в 1,8 раза при убытках в ₽278 млрд

23:00 13.08.2020

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,054 млрд рублей, следует из отчета компании. Хотя заработная плата руководства «Газпрома» упала на 20%, до 363,584 млн рублей, премии выросли в 1,8 раза, до 602,87 млн, а другие виды вознаграждений увеличились в 5,8 раза — до 88,368 млн рублей.

При этом сама компания сработала с убытком: чистый убыток «Газпрома» в январе-июне составил 276,98 млрд рублей против 371,1 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Выручка «Газпрома» за отчетный период сократилась на 25,7%, до 1,88 трлн рублей. Валовая прибыль компании упала в 1,8 раза и составила 647,01 млрд рублей, пишет Znak.com.

Убыток от продаж составил 87,05 млрд рублей против прибыли 472,04 млрд рублей годом раньше. Убыток до налогообложения составил 334,62 млрд рублей (за первое полугодие 2019 года прибыль составляла 518,27 млрд рублей).

В апреле 2020 года заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что «Газпром» ожидает снижения доходов в 2020 году из-за падения объемов поставок газа.

Темы: Газпром
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 05:19
Гость: Петр

заработки частных лиц на убытках общества - это визитная карточка обнуленыша и его "вертикали". Слава богу что уже виден свет в конце тоннеля...
14.08.2020, 04:47
Гость: Убытки народу,

премии миллерам.
14.08.2020, 02:06
Гость: Газопроводы

теперь можно не строить, а деньги пустить на премиальные.
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