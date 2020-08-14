\ Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

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Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, сообщает "Коммерсант" со ссылкой проект ведомства.

В первом квартале этот показатель составлял 10,8 тыс. руб.

В случае одобрения документа величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал составит:

на душу населения — 11 468 руб.,

для трудоспособного населения — 12 392 руб.,

для пенсионеров — 9422 руб.,

для детей — 11 423 руб.

В первом квартале 2020 года Минтруд установил прожиточный минимум на душу населения в размере 10 843 руб. (для трудоспособного населения — 11 731 руб., пенсионеров — 8944 руб., детей — 10 721 руб.).

По данным Росстата, во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году. Средний доход россиян составил 32 854 руб.