Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, сообщает "Коммерсант" со ссылкой проект ведомства.
В первом квартале этот показатель составлял 10,8 тыс. руб.
В случае одобрения документа величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал составит:
- на душу населения — 11 468 руб.,
- для трудоспособного населения — 12 392 руб.,
- для пенсионеров — 9422 руб.,
- для детей — 11 423 руб.
В первом квартале 2020 года Минтруд установил прожиточный минимум на душу населения в размере 10 843 руб. (для трудоспособного населения — 11 731 руб., пенсионеров — 8944 руб., детей — 10 721 руб.).
По данным Росстата, во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году. Средний доход россиян составил 32 854 руб.