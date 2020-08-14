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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

00:21 14.08.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, сообщает "Коммерсант" со ссылкой проект ведомства.

В первом квартале этот показатель составлял 10,8 тыс. руб.

В случае одобрения документа величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал составит:

  • на душу населения — 11 468 руб.,
  • для трудоспособного населения — 12 392 руб.,
  • для пенсионеров — 9422 руб.,
  • для детей — 11 423 руб.

В первом квартале 2020 года Минтруд установил прожиточный минимум на душу населения в размере 10 843 руб. (для трудоспособного населения — 11 731 руб., пенсионеров — 8944 руб., детей — 10 721 руб.).

По данным Росстата, во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году. Средний доход россиян составил 32 854 руб.

Темы: Экономическая ситуация в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 06:17
Гость: Гость

А Минтруд не хочет установить прожиточный минимум в 500 евро? Как в НОРМАЛЬНЫХ странах. Пусть чиновники сами попробуют прожить на 12 тыс. рублей!!!!
14.08.2020, 02:18
Гость: Подлый агент Госдепа

\ Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей
Каждому по потребностям!
14.08.2020, 02:13
Гость: ABCD

Это же надо как события в Хабаровске и Минске повлияли сказочно на наши власти. На целых 600р решили облагодетельствовать холопов. А кто-то в 2018г перед своими выборами обещал, что МРОТ будет 22тр.. он вообще помнит что когда обещал?
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