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«Роснефть» заявила об убытке в 113 млрд рублей в первом полугодии

12:05 15.08.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Чистый убыток «Роснефти» с января по июнь 2020 года составил 113 млрд рублей, в прошлом году прибыль достигла 325 млрд рублей, пишет издание The Bell со ссылкой на финансовый отчет компании.

Выручка компании за первое полугодие 2020 года сократилась на 33,4%, до 2,8 трлн руб. Во втором квартале выручка «Роснефти» снизилась почти вдвое по сравнению с первым (1,039 трлн рублей против 1,765 трлн), зато компания вышла из чистого убытка (156 млрд в первом квартале) в прибыль в размере 43 млрд рублей.

«Отчетный период охарактеризовался беспрецедентными условиями макроэкономического окружения, включая резкое снижение цен в результате падения спроса на фоне пандемии COVID-19 и сокращение объемов добычи вследствие начала реализации нового соглашения ОПЕК+», — приводятся в отчете слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Сечин добавил, что результаты компании во втором квартале 2020 года улучшались по мере восстановления цен на нефть  и предположил, что это дает основание ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящий период.

Темы: Нефтяная промышленность в России, Экономическая ситуация в России, ОАО «НК «Роснефть»
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