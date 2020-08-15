«Роснефть» заявила об убытке в 113 млрд рублей в первом полугодии

12:05

Чистый убыток «Роснефти» с января по июнь 2020 года составил 113 млрд рублей, в прошлом году прибыль достигла 325 млрд рублей, пишет издание The Bell со ссылкой на финансовый отчет компании.

Выручка компании за первое полугодие 2020 года сократилась на 33,4%, до 2,8 трлн руб. Во втором квартале выручка «Роснефти» снизилась почти вдвое по сравнению с первым (1,039 трлн рублей против 1,765 трлн), зато компания вышла из чистого убытка (156 млрд в первом квартале) в прибыль в размере 43 млрд рублей.

«Отчетный период охарактеризовался беспрецедентными условиями макроэкономического окружения, включая резкое снижение цен в результате падения спроса на фоне пандемии COVID-19 и сокращение объемов добычи вследствие начала реализации нового соглашения ОПЕК+», — приводятся в отчете слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Сечин добавил, что результаты компании во втором квартале 2020 года улучшались по мере восстановления цен на нефть и предположил, что это дает основание ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящий период.