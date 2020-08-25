Нюансы оплаты труда эксперта при проведении судебной экспертизы

14:49

Истец и ответчик для доказательства своей правоты нередко привлекают экспертов. Либо экспертиза назначается по решению суда

Но в любом случае независимо от того, кто является инициатором, экспертиза стоит денег. Причем, некоторые виды ее бывают довольно дорогими. В итоге нет единого ответа на вопрос о том, кто должен нести расходы.

Например, несколько граждан обратились в суд, чтобы исправить ошибку в реестре. Но без результата строительно-технической экспертизы вынести объективное решение не представлялось возможным. Поэтому суд по своей инициативе назначил проведение судебно-технической экспертизы, что и было выполнено.

Затем на основании заключения эксперта было принято решение в пользу истца. Но в итоге работа эксперта так и осталась неоплаченной. Произошло это потому, что стороны просто не могли договориться и решить, кто должен нести расходы, связанные с проведением этих манипуляций.

Далеко не всегда проигравшая сторона в автоматическом порядке несет все судебные издержки, в том числе и на проведение экспертизы. После того как компания, проводившая экспертизу, обратилась в суд с требованием возместить издержки, то суд посчитал, что это является обязанностью не ответчика, то есть районной администрации, а истца.

Суд решил, что иск не был связан с доказательством незаконных действий ответчика, а потому нельзя его обязывать возмещать эти издержки. Однако сторона истцов не согласилась с доводами и в установленной законом срок обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Но вышестоящая инстанция тоже посчитала обязанностью истца оплатить работу эксперта. Затем была подана жалоба в кассационную инстанцию, но и она согласилась с доводами, приведенными выше.

И только когда дело дошло до Верховного Суда, решения судов нижестоящих инстанций было отменено. Верховный Суд обосновал свою позицию тем, что инициатором проведения судебно-технической экспертизы являлся именно суд, а не ответчик или истец. Поэтому расходы должны быть покрыты только за счет бюджета. За основу такого решения была взята статья 96 ГПК РФ.

Из этого напрашивается четко определенный вывод: многое зависит от того, кем назначается проведение экспертизы. Если это было сделано не по ходатайству сторон, а по решению самого суда, то нельзя обязывать какую-то сторону оплачивать работу специалиста. Это делается исключительно за счет средств федерального бюджета.

Внимание! Это же правило действует и в тех случаях, если стороны, например, пришли к мировому соглашению. В таком случае нет «проигравшего» и «победителя», поэтому расходы на экспертизу понесет тот, кто явился инициатором.

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