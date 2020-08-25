В России предложили переложить уплату налогов с работодателя на работников

17:43

На сайте Российской общественной инициативы появилась петиция, автор которой предлагает переложить обязанность по уплате НДФЛ и социальных взносов с работодателя на наемных работников.

В петиции отмечается, что общий размер налогов составляет порядка 40-43% и более в некоторых отдельных случаях (НДФЛ - 13%, взносы в ПФР - 22%, в ФСС - 2,9%, в ФОМС - 5,1%). Данные денежные средства работодатель выплачивает с зарплаты сотрудника, который этих налогов не видит.

«Многие граждане страны по сей день считают, что все что уплачивается со своих доходов в пользу государства - это 13% от заработка, отчасти это является причиной того, что граждане не спрашивают с государства куда ушли их налоги», - отмечает автор.

Автор петиции считает, что если налоги станут платить сами работники, то это позволит увеличить долю белых зарплат. Также граждане будут понимать, сколько они в действительности отдают из своей зарплаты, и начнут требовать от государства выполнения своих обязательств и социальных гарантий.

Голосование должно завершиться к 25 августа 2021 года.