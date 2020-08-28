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Центральный банк РФ заявил о росте зарплат россиян в 2020 году

19:49 28.08.2020
Центральный Банк РФ
© KM.RU, Алексей Белкин

По данным Центрального банка Российской Федерации, реальная заработная плата россиян в 2020 году должна увеличиться в среднем на 1,5–2,5%.

По данным регулятора, номинальная заработная плата в июне увеличилась на 3,8% (в мае рост составил 4%). При этом сообщается, что рост данного показателя отмечен за счет стимулирующих выплат в здравоохранении и госуправлении. В реальном выражении рост заработной платы в июне составил 0,6% (в мае +1,0%), говорится в сообщении ЦБ РФ.

Также отмечается, что в стране замедлилось сокращение занятости.

Темы: Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 22:56
Гость: ABCD

Наверное для дальнейшей демократизации общества.
28.08.2020, 22:56
Гость: ABCD

"В реальном выражении рост заработной платы в июне составил 0,6% (в мае +1,0%), говорится в сообщении ЦБ РФ."
Просто до слёз, забота о народе зашкаливает своим креативом...
Рост ЗП 6%...1,0%?
Статистическая погрешность в таких расчётах более процента!
То есть НЕЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ с ЗП в переводе на человеческий.
28.08.2020, 21:36
Гость: Что то в последнее время

Что ни день , то откровенно "правдивые" новости , Дедовщина ликвидирована на 100%, в области раскрыты 100% изнасилований и убийств , зарплаты Россиян растут в 2020 году...к чему бы это ?
Все комментарии (8)
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