Центральный банк РФ заявил о росте зарплат россиян в 2020 году

19:49

По данным Центрального банка Российской Федерации, реальная заработная плата россиян в 2020 году должна увеличиться в среднем на 1,5–2,5%.

По данным регулятора, номинальная заработная плата в июне увеличилась на 3,8% (в мае рост составил 4%). При этом сообщается, что рост данного показателя отмечен за счет стимулирующих выплат в здравоохранении и госуправлении. В реальном выражении рост заработной платы в июне составил 0,6% (в мае +1,0%), говорится в сообщении ЦБ РФ.

Также отмечается, что в стране замедлилось сокращение занятости.