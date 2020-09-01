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Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

09:10 1.09.2020

Более 40 процентов предпринимателей в России не смогут заплатить налоги в бюджет до конца текущего года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса  экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Более четверти опрошенных предпринимателей оценили свое положение как "катастрофу", добавив, что их компании могут не пережить вторую волну пандемии коронавируса. Так 77% респондентов оценили шансы на выживание своих компаний в менее чем 50%. 

Причиной подобной ситуации стало падение спроса, который так и не восстановился. Снижение спроса оправдало самые пессимистичные прогнозы и небольшое оживление в начале лета не изменило общую тенденцию.

Центробанк признал, что эффект отложенного спроса исчерпал себя, и в августе потребительская активность начала восстанавливаться медленнее. Небольшие улучшения наблюдались только в туристической сфере.

Отмечается, что меры господдержки позволили многим компаниям пережить кризис, но обязательные платежи не отменили, а отсрочили. И теперь эти деньги бизнесу взять просто неоткуда. 

Около трети респондентов заявили, что до уровня 2019 года их компании смогут восстановиться только при помощи государства.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 15:37
Гость: каждый третий

уже перестал платить за жкх...
01.09.2020, 15:29
Гость: Время Ч.

Да-да, слышали про счастливый Запад, и про то как у них яблоки на груше растут. Только вот почему-то раздрай и толпы безработных мигрантов, да и среди коренного населения не все гладко. Пандемия плюс санкции против РФ ударили по всем.
01.09.2020, 14:53
Гость: член Госсовета

Нашего шефа,массовика-затейника и балагура, нельзя огорчать подобными отчётами, поэтому,
надо будет увеличит штрафы, цены на продукты, и ЖКХ.
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