Россия оказалась на уровне Ботсваны по качеству бизнес-элиты

14:21

Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад, в нем представлен разработанный ими индекс качества элит (Elite Quality Index). Россия заняла 23-е место по качеству бизнес-элиты, оказавшись на одном уровне с Ботсваной.

Индекс качества элит отображает степень влияния национальных элит на общество. При оценке эксперты применяют такие показатели, как модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.

Согласно докладу, Россия выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса. По некоторым критерям Россия вошла в первую десятку, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение госдолга к ВВП. Кроме того, у РФ достаточно высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора. Самые низкие оценки страна получила по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.

Россия, как и Ботсвана, набрала 48,9 балла. Аналитики подчеркивают, что в России риски, связанные с внутриполитической ситуацией и геополитической обстановкой, «толкают элиты ближе к властям, что оставляет им меньше возможностей для увеличения ценности».

Лидером по качеству элит признали Сингапур с показателем в 68,5 баллов. Вторую и третью строчку рейтинга заняли Швейцария и Германия с 64,9 и 64,2 баллами. В первую пятерку также вошли Великобритания (63,9 балла) и США (63,4 балла). А на последнем месте рейтинга оказался Египет с показателем в 40 баллов.