Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики РФ

10:52

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом", - цитирует Белоусова ТАСС.

По словам первого вице-премьера, в сентябре план должен быть уже утвержден.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка.