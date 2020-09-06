]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики РФ

10:52 6.09.2020
Андрей Белоусов. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом", - цитирует Белоусова ТАСС.

По словам первого вице-премьера, в сентябре план должен быть уже утвержден.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка.

Темы: Экономическая ситуация в России, Правительство России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2020, 18:32
Гость: удивительно

Кабмин отказался от прогнозов и завершил работу над планом.
06.09.2020, 17:43
Гость: На самом деле

идиотизм, чистой воды. Какие могут быть министерские планы государственной экономики в условиях рыночной экономики? Как рыночек порешает так и будет!
Этот чудик Белоусов, что для олигархов будет планировать расширение производства, увеличение объемов, увеличение рабочих мест? Керимов, Фридман и Усманов, Сечин-Миллер с иностранными советами директоров, тот же Греф - будут реализовывать планы Белоусова и КабМина?
Кому Белый Ус эти байки травит? Дедушкам, помнящим плановую экономику?
Это уже даже не смешно!
06.09.2020, 17:32
Гость: stalker

План они разработали. Боюсь, этот план постигнет та же участь, что и майские указы нашего президента.
06.09.2020, 17:17
Гость: Суверинетет пописан в конституции

Вы же недавно ее обнулили. Неужели опять мало ?
06.09.2020, 17:13
Гость: topor

Обязательно надо включить в план пункт о госмонополии на водку.Вот тогда точно попрём!Сколько можно народ травить палёнкой?
Все комментарии (35)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации