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«Нестле Пурина ПетКер» инвестирует 10 млрд руб. в российскую фабрику

22:44 7.09.2020

«Нестле Пурина ПетКер» объявила о дополнительных инвестициях в размере 10 миллиардов рублей в расширение фабрики по производству кормов для домашних животных в с. Ворсино Калужской области. Инвестиции будут направлены на увеличение производственных мощностей предприятия в течение трех лет в период с 2020 по 2023 годы.

Соответствующее соглашение о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта было подписано 7 сентября между «Нестле Россия» и правительством Калужской области. В этот же день на предприятии состоялась торжественная церемония открытия двух новых линий по производству влажных кормов для домашних животных с инвестициями 4,5 миллиарда рублей, которая ознаменовала успешное завершение инвестиционного проекта развития фабрики с 2017 по 2019 годы общей стоимостью 10 миллиардов рублей.

Фабрика по производству кормов для домашних животных в Калужской области является крупнейшим и одним из самых современных из 13 предприятий «Нестле Пурина ПетКер» в Европе. Предыдущий проект по ее расширению с инвестициями в размере 10 миллиардов рублей был реализован в 2017-2019 годах. Он включал в себя строительство четырех новых линий по производству влажных однопорционных кормов общей мощностью 70 тыс. тонн в год, запуск высокоскоростной упаковочной линии, установку новой линии по производству сухих кормов. Эти мощности ориентированы как на производство кормов для российского рынка, так и для экспорта в другие страны.

Кроме того, были введены в эксплуатацию дополнительные площади для хранения продукции, сырья и упаковки, возведены объекты инфраструктуры и благоустройства. В рамках инвестиционного проекта на фабрике было создано 120 рабочих мест. Сейчас на предприятии работают свыше 1050 сотрудников, большинство из которых являются жителями Калужской области.

Новый проект по расширению фабрики с инвестициями 10 миллиардов рублей в период с 2020 по 2023 годы предусматривает дальнейшее увеличение мощностей по производству сухих и влажных полнорационных кормов для кошек и собак – запуск четырех производственных линий и создание до 90 рабочих мест. С реализацией данного инвестиционного проекта общий объем средств, направленных на развитие фабрики, к марту 2023 года должен составить 32 миллиарда рублей.
 

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 08:12
Гость: stalker

Не так часто мы слышим подобные новости. Ранее в 90-е годы иностранные "инвесторы" занимались на столько расширением и обновлением производства в России, сколько его ликвидацией с целью устранения возможной конкуренции в будущем. В итоге мы получили не приватизацию, а деиндустриализацию. Что касается самой марки и качества производимого под ней товара, то ничего сказать не могут, т.к. ею не пользуюсь, хотя свой кот имеется.
08.09.2020, 04:26
Гость: Rosario Agro

Ужасная новость для России. "Пурина" -- самая отвратительная марка кошачьей еды, сколько отзывов продукции и отравлений было с ней связано! Нашли огромный рынок -- Россию, куда будут сбрасывать свои оскандалившиеся корма. Ответственные собачьи-кошачьи родители обходят эту марку десятой дорогой.
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