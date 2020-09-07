Минфин начал тратить ФНБ на покрытие бюджетного дефицита

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Минфин России впервые с конца 2017 года использовало Фонд национального благосостояния (ФНБ) для финансирования бюджетного дефицита, пишет РБК. В прошлом месяце министерство сняло доллары, евро и фунты со счета в Центробанке и обменяло на 3,56 миллиарда рублей.

Эти средства идут на то, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. При этом точное значение дефицита бюджета в августе Минфин не называет.

Последний раз ведомство покрывало дефицит бюджета за счет Резервного фонда в конце 2017 года. Также в сентябре 2017-го Минфин тратил валюту из ФНБ для покрытия дефицита Пенсионного фонда России.

Согласно данным на сайте Минфина, объем ФНБ на 1 сентября составляет 13,257 триллиона рублей. Это соответствует 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год и эквивалентно 177,612 миллиарда долларов. За август объем ФНБ увеличился на 297,96 миллиарда рублей.