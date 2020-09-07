]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Минфин начал тратить ФНБ на покрытие бюджетного дефицита

12:56 7.09.2020
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Минфин России впервые с конца 2017 года использовало Фонд национального благосостояния (ФНБ) для финансирования бюджетного дефицита, пишет РБК. В прошлом месяце министерство сняло доллары, евро и фунты со счета в Центробанке и обменяло на 3,56 миллиарда рублей.

Эти средства идут на то, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. При этом точное значение дефицита бюджета в августе Минфин не называет.

Последний раз ведомство покрывало дефицит бюджета за счет Резервного фонда в конце 2017 года. Также в сентябре 2017-го Минфин тратил валюту из ФНБ для покрытия дефицита Пенсионного фонда России.

Согласно данным на сайте Минфина, объем ФНБ на 1 сентября составляет 13,257 триллиона рублей. Это соответствует 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год и эквивалентно 177,612 миллиарда долларов. За август объем ФНБ увеличился на 297,96 миллиарда рублей.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Министерство финансов РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2020, 14:15
Гость: Петр

в Кремле поставили известный шлягер: "...
кайфуем!,
сегодня мы с тобой кайфуем!
и не жалеем ни о чем!!! ...... "

когда этот фонд раздербанят - поднимут пенсии и возьмутся за пенсионный фонд всерьез.
Больше в стране вроде бы ничего и не осталось не разграбленного и как бы ничье (народное) ?
07.09.2020, 13:43
Гость: ABCD

Друзья трона додавили минфин. Кормить буржуазию надо, а запад наступил на трубу кормилицу, углеводородицу.
Будут пилить ФНБ в труху.
Видать всё совсем плохо. Страна газонасосная станция буксанула.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации