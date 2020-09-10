Непродуктовые магазины вновь закроют в случае второй волны коронавируса

09:44

В случае повторного введения карантинных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции, владельцы торговых должны быть готовы вновь закрыть свои магазины, пишет газета "Известия".

Как пишет издание, о том, что владельцам торговых точек придется придерживаться существующего регламента, заявили представители Роспотребнадзора в ответ на разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) регламент работы магазинов непродовольственной торговли на случай второй волны коронавируса.

В АКИТ разработали ряд правил, которые, по их мнению, позволят не закрывать торговые точки. Представители отрасли пообещали, что в торговых точках будет контролироваться количество посетителей, все сотрудники будут соблюдать меры предосторожности и следить, чтобы покупатели делали так же.

В Роспотребнадзоре заявили, что профилактические меры, рекомендованные ведомством, уже действуют. А вот процесс снятия ограничений — это сфера ответственности властей регионов.

Ведомством предусмотрено три этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, на первом этапе предусмотрено открытие магазинов площадью до 400 квадратных метро, на втором — до 800 квадратных метров, на третьем — оставшихся. В АКИТ эту меру предложили заменить ограничением количества посетителей в торговой точке.

При этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в министерстве поддерживают инициативу объединения и работают в этом отношении с Роспотребнадзором. Он также добавил, что падение доходов в российском бизнесе типичны для общемировой ситуации на фоне пандемии. Кроме того, самые большие потери в сегменте торговли выявлены там, где требования к работе магазинов были наиболее жесткими.