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Непродуктовые магазины вновь закроют в случае второй волны коронавируса

09:44 10.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В случае повторного введения карантинных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции, владельцы торговых должны быть готовы вновь закрыть свои магазины, пишет газета "Известия".

Как пишет издание, о том, что владельцам торговых точек придется придерживаться существующего регламента, заявили представители Роспотребнадзора в ответ на разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) регламент работы магазинов непродовольственной торговли на случай второй волны коронавируса. 

В АКИТ разработали ряд правил, которые, по их мнению, позволят не закрывать торговые точки. Представители отрасли пообещали, что в торговых точках будет контролироваться количество посетителей, все сотрудники будут соблюдать меры предосторожности и следить, чтобы покупатели делали так же.

В Роспотребнадзоре заявили, что профилактические меры, рекомендованные ведомством, уже действуют. А вот процесс снятия ограничений — это сфера ответственности властей регионов.

Ведомством предусмотрено три этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, на первом этапе предусмотрено открытие магазинов площадью до 400 квадратных метро, на втором — до 800 квадратных метров, на третьем — оставшихся. В АКИТ эту меру предложили заменить ограничением количества посетителей в торговой точке.

При этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в министерстве поддерживают инициативу объединения и работают в этом отношении с Роспотребнадзором. Он также добавил, что падение доходов в российском бизнесе типичны для общемировой ситуации на фоне пандемии. Кроме того, самые большие потери в сегменте торговли выявлены там, где требования к работе магазинов были наиболее жесткими.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 16:46
Гость: А когда

Россия была независимой ? , ну до 1917 года , потом СССР , а после как то от нее уже ничего не зависело , только щеконадувание.
10.09.2020, 16:08
Гость: За Советскую Родину!

Эти сволочи давно всё распланировали. Сколько там у них ещё волн припасено? Что, решили добить экономику и людей совсем? Уродская власть врагов народа.
10.09.2020, 15:01
Гость: Шило

Значит, ждем второй волны. У нас просто так, не пишут. Значит, первая волна, не добила, в конец, нашу экономику.
10.09.2020, 13:46
Гость: он чином от ума избавлен

Дурь несусветная прет из больших начальников.
10.09.2020, 13:46
Гость: gvozd

как я пишу постоянно, несмотря на публичный конфликт между метрополией и кремлевскими либералами - москва аккуратно следует Всем приказам из фашингтона.
нет ни одной области где бы рф не исполнила что понапридумывали в демпартии сша.
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