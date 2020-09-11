У россиян во время пандемии выросли зарплаты и они отказывались от госпомощи — версия Росстата

«Фокусы» у статслужбы заметно усилились после передачи её в Министерство экономического развития, которое, собственно, и отвечает за благопристойную картину состояния дел в экономике

Росстат, похоже, в очередной раз "отличился", опубликовав на неделе свежие данные о происходящих процессах в экономике. Специалисты и эксперты моментально заметили странности в представленных отчетах и тут же привели цифры, которыми оперирует та же Федеральная налоговая служба. Противоречия, мягко говоря, зашкаливают.

На расхождение в данных о заработной плате российских граждан во втором квартале обратили внимание в "Центре развития" Высшей школы экономики. Как известно, ВШЭ всегда была приближена к правительству РФ, и таким образом, сказать, что противоречия, мол, выискивают какие-то, например, злокозненные оппозиционеры, точно не удастся. Противоречия в данных одной правительственной структуры, Росстата, находит и вскрывает другая правительственная структура.

Например, статистики утверждают, что в указанный период суммарная оплата труда выросла на 235 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года и составила 9,445 трлн. Данные, повторимся, отражают ситуацию за апрель-июнь 2020 года. Напоминать о том, что именно в этот период многие отрасли отечественной экономики из-за карантинных мер просто "встали", думается, излишним. Более того, многие граждане в силу указанных причин попросту остались без работы и были вынуждены изолироваться дома. И Владимир Путин, и Михаил Мишустин позднее отмечали скачок роста безработицы в России, счет потерявшим работу идет на сотни тысяч людей! К июлю официальный показатель равнялся 6,3% от общего количества трудоспособного населения.

Не надо быть экономистом, чтобы задаться простым вопросом — а что и как собственно "насчитали" в Росстате? И как в условиях локаута и кризиса вдруг у людей выросла зарплата?

Те же эксперты "Центра развития" немедленно подняли данные по НДФЛ за тот же период с апреля по июнь и утверждают, что... на самом деле фонд оплаты труда мог сократиться на 950 млрд руб. И цифра в принципе выглядит логично и обоснованно — бизнес не работал, людей сокращали и отправляли на биржу труда. Все понятно и объяснимо. Непонятно другое — каким образом Росстат, наоборот, рисует цифры в "плюс"? Издание Finanz.ru даже придумало название этому феномену — "невидимые зарплаты", которые Росстат "обнаружил" у россиян. И ладно бы разница составляла сотые процента, но тут разлет — в триллион.

Тем более что тот же Росстат недавно подсчитал, что с 2000 года в стране зафиксировано рекордное падение предпринимательских доходов. Тогда откуда взялся "рост зарплат" и как одно вяжется с другим? Негативные тенденции в отечественной экономике фиксируются всеми причастными органами и службами. До 40% предпринимателей, скажем, не смогут в конце года заплатить налоги, и никакие отсрочки не помогут. Бюджет страны также ожидает существенное падение доходов и поступлений, это связано с массой негативных факторов – от падения цен на энергоносители до роста безработицы и т.д. Говорим об этом не мы, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин, так что и тут "официальнее" дальше некуда

В общем, с данными Росстата творится не только что-то непонятное, они вообще противоречат даже собственным выкладкам и прогнозам. К слову сказать, цифры и выкладки Росстата и по прочим отраслям, включая, например, показатели по смертности от новой коронавирусной инфекции, по заболеваемости, по выплатам на детей и прочему также сильно не "бьются" и вызывают множество вопросов у специалистов и практиков.

Еще один свежий казус — программы помощи российским гражданам в период пандемии превратились в "черную дыру" внутри государственной статистики. В то время как Минфин отчитывается о выделении сотен миллиардов рублей на помощь пострадавшим, Росстат не видит в карманах населения даже трети от заявленных денег!

По данным Минфина, за первую половину года федеральный бюджет выделил по статье "социальная политика" 3,195 трлн руб. — на 30% больше, чем за тот же период год назад. 747 млрд руб. дополнительного финансирования ушли главным образом на поддержку семей с детьми.

Расходы бюджета по статье "охрана материнства и детства" выросли на 531 млрд руб., или 209%, и достигли 785 млрд.

По статье "социальное обеспечение населения" правительство выделило на 89 млрд руб. больше, чем год назад — 717 млрд руб. за шесть месяцев.

Основная часть этих вливаний — 620 млрд руб. — пришлась на период с апреля по июнь, когда заработали пакеты помощи, анонсированные президентом Владимиром Путиным.

В течение второго квартала родителям детей в возрасте до 3 лет выплачивалось по 5 тыс. руб., в июне также состоялись единовременные выплаты по 10 тыс. руб. семьям с детьми от 3 до 16 лет. По данным Минтруда, с 1 по 3 июня Пенсионный фонд перечислил гражданам 164 млрд руб.

Только выплаты на детей должны были оставить на руках у граждан около 270 млрд руб., подсчитали эксперты "Центра развития" ВШЭ. Но в данных Росстата по структуре денежных доходов населения этих сумм не наблюдается! Согласно официальной статистике, за второй квартал россияне получили только 74 млрд руб. дополнительных социальных выплат. Относительно прошлого года доходы от социальной помощи выросли на 190 млрд руб. — то есть на 430 млрд меньше, чем выделил, согласно бюджетным отчетам, Минфин. Если исходить из данных Росстата, то пакет помощи россиянам в период вируса составил ничтожные 0,1% ВВП против 30% ВВП в США.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что другие, не связанные с пандемией социальные выплаты снизились, и это повлияло на итоговый результат. Часть выплат могла отразиться в цифрах за первый квартал — например, помощь лицам старше 65 лет в связи с самоизоляцией. Или же, может быть, граждане просто-напросто отказывались от предлагаемой государством помощи, а то и возвращали ее в бюджет? Ведь у них и так "скакнули" зарплаты?

"Нужна демонополизация знаний, ваш вопрос о том, что это значит и что происходит, пока без этого не имеет смысла, — комментирует Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. — Ну, высмеяли в Высшей школе экономики данные Росстата, и что? Все же прекрасно знают, что ведомство статистики является абсолютно идеологизированным институтом, а тут другой такой же институт в виде ВШЭ что-то критикует и высмеивает".

Собеседник охарактеризовал это как "страшную проблему", потому что нет нормальной экспертной дискуссии вокруг собранных цифр и данных, а правительственные структуры и чиновники двигаются "втемную". И напомнил заодно о том, что даже в конце 40-х годов прошлого века была вполне себе научная дискуссия вокруг идей всесильного тогда Трофима Лысенко, против деятельности которого выступил целый ряд известных ученых и академиков. "Тезисы выступлений в защиту генетики были изданы без всякой цензуры. Это и есть демократия в науке и научном знании, а сегодня такое просто невозможно", — с горечью добавляет он.

"Бессмысленно считать и объединять в один раздел зарплату какого-нибудь миллиардера и всех остальных и на основе этого делать какие-то выводы. Когда стали ухудшаться показатели по обрабатывающей промышленности, в раздел добавили… данные по нефти и газу. Ну что это такое?" — припомнил Крупнов, указывая на полную неадекватность подобных расчетов и манипуляций.

Остается добавить, что "фокусы" у статслужбы заметно усилились после передачи её в Министерство экономического развития, которое, собственно, и отвечает за благопристойную картину состояния дел в экономике. Однако коронакризис внес новую и доселе невиданную чехарду (или сознательные искажения?) в эту работу. Ранее мы писали, что в июле 2020 года превышение смертности над прошлогодней стало наибольшим и достигло 30 тыс., и этот рост не поддается вообще никакому объяснению исходя из данных статистики — каждый может делать выводы о причинах самостоятельно.

В последние годы нас убеждали, что цифровизация — этакий золотой ключик в госуправлении, благодаря которому все моментально наладится, и новый глава кабмина Михаил Мишустин за время работы в ФНС на этом собаку съел. Но вот первое серьезное испытание — и становится очевидно, что не все так гладко в цифровом королевстве.

"Правительству пора давно закапать глаза и прозреть, вопрос лишь в том, готово ли оно к этому?" — резюмировал Юрий Крупнов.