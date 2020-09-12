ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

10:21

ЦБ предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии, пишет РБК.

ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах. В результате было установлено следующее:

Мошенники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя телефонные номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали у системы сведения по остаткам денежных средств на картах клиентов, вводя для этого последние четыре цифры номеров этих банковских карт.

После этого мошенники, используя методы социальной инженерии (психологические методы, направленные на обман клиентов), звонили своим жертвам, представляясь сотрудниками банка и использовали информацию об остатках денежных средств.

Номера телефонов клиентов и номера принадлежащих им банковских карт были скомпрометированы и распространялись в интернете. Источник получения этих данных однозначно не установлен, однако, как считают в ЦБ, мошенники могли их получить из клиентской базы маркетплейса Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе, следует из письма.

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.