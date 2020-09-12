Почти половина российских пенсионеров ищет работу на полный день

15:22

Очевидно, что скандальная «реформа», к которой Владимир Путин призывал «отнестись с пониманием», не даёт достойной пенсии — получается, что люди, несмотря на возраст и стаж, вынуждены искать работу

Пенсионеры стали всё чаще искать работу, при этом многие вместо того чтобы пребывать на заслуженном отдыхе, готовы трудиться полный рабочий день.

Количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 32% по сравнению с летом 2019 года. При этом почти половина из них (45%) ищет работу на полный день, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра "Авито Работа".

"Чуть меньше половины пенсионеров (45%) предпочитают полный рабочий день, на втором месте по популярности находится сменный график (его хотели бы иметь 18% кандидатов), 17% соискателей указывают в резюме свободный график, а 13% — неполный день. Удаленная работа так же, как и вахтовый метод работы, интересует только по 4% соискателей пенсионного возраста", — говорится в тексте исследования, на которое ссылается ТАСС.

При этом в стране планово идёт пенсионная "реформа", которая, как обещали её создатели, должна повысить уровень жизни пенсионеров. Конечно, все экономические трудности сейчас принято списывать на пандемию, но и она оказывает двоякое влияние на ситуацию — теоретически все трудящиеся старше 65 лет находятся на обязательном оплачиваемом больничном.

Так почему же резюме от людей старшего поколения встречаются всё чаще?

По мнению председателя исполнительного комитета Конфедерации труда России Игоря Ковальчука, размер пенсии в стране повышается, но не сильно, а рубль обесценивается и цены растут. Поэтому вполне естественно, что те, кто имеет силы, пытается ещё где-то работать.

Депутат Госдумы Олег Шеин полагает, что желание обзавестись дополнительным источником дохода тем более закономерно, поскольку падение доходов россиян продолжается уже четвёртый год.

Отмечается, что почти четверть всех кандидатов пенсионного возраста (24%) на "Авито" ищет работу в качестве домашнего персонала, например, помощника по хозяйству, няни или уборщика. Следующие по популярности профессии — бухгалтер (9%), а также продавец и охранник (по 7%). Еще 7% не имеют определенных предпочтений и готовы рассмотреть любую работу, не требующую опыта.

Олег Шеин отмечает, что здесь может идти речь о поиске неквалифицированной работы, предполагающей мягкий режим рабочего времени.

"Дело в том, что возникает сложность с повышением квалификации. У людей в возрасте производственные навыки сформировались достаточно давно, а модели повышения квалификации в стране не существует. И если мы говорим о современном серьёзном производстве, то это требует более современных знаний а у людей нет денег, чтобы учиться. И они ищут работу там, где не нужно серьёзных знаний — работу продавца, нянечки и т. д", — рассказал депутат Накануне.RU.

Вместе с тем исследование показало, что зарплатные ожидания пенсионеров в среднем по России составляют 20 тыс. руб. Они различаются в зависимости от типа занятости — больше всего у соискателей, желающих работать вахтовым методом (35 тыс. руб). При занятости с полным рабочим днём соискатели-пенсионеры рассчитывают получать 30 тыс. руб. в месяц. Наименьшую зарплату отметили соискатели, претендующие на вакансии со свободным графиком или на неполный день — 10 тыс. руб. При этом средний размер зарплатных ожиданий, несмотря на продолжающееся падение уровня жизни, не менялся с 2018 года.

Игорь Ковальчук из КТР обратил внимание на то, что здесь сложно судить о том, насколько корректно проводились эти исследования, но нужно понимать, что уровень жизни в провинции ниже, чем в Москве и крупных городах-миллионниках, поэтому в маленьких городах, посёлках и деревнях такой зарплаты в дополнение к пенсии, возможно, будет достаточно для минимально приемлемого уровня жизни.

Очевидно, что скандальная "реформа", к которой Владимир Путин призывал "отнестись с пониманием", не даёт достойной пенсии — получается, что люди, несмотря на возраст и стаж, вынуждены искать работу, притом зачастую неквалифицированную.

"Конфедерация труда была против этой пенсионной "реформы", потому что совершенно чётко отдавали отчёт в том, что пенсия существенно не повысится. Те прибавки, которые появились, будут съедены (и они были съедены!) инфляцией. Реформа изначально была заточена не на то, чтобы повысить жизненный уровень пенсионеров, а на то, чтобы сэкономить бюджетные средства, вроде как, закрыть какие-то "дыры" в Пенсионном фонде. А сегодня мы уже слышим такие предложения, мне кажется, это попытка прощупать почву — а нужна ли нам вообще пенсионная система, может, правильно было бы, чтобы дети содержали своих родителей? На самом деле, дети уже и так содержат своих родителей, потому что на стандартную пенсию прожить довольно сложно", — отметил Игорь Ковальчук.

Автор: Евгений Иванов