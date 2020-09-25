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Лукашенко: Белоруссия и Россия могут обойтись без западных стран

15:12 25.09.2020
Фото с сайта president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в связи с западными санкциями, что Белоруссия и Россия способны совместно обеспечить свои экономические потребности. Такое мнение он выразил в пятницу на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщает ТАСС.

"Мы очень многие вопросы сегодня можем решать, но не решаем. Нам, знаете, всегда надо, чтобы кто-то подстегнул. И эта беда в какой-то степени, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила нас серьезно посмотреть на наши отношения, - сказал Лукашенко. - И мы поняли, что несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран - прим. ред.)".

По словам Лукашенко, не надо расстраиваться по поводу этих санкций. "Чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика? У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси прекрасно развито сельское хозяйство, мы можем накормить и одеть людей, достаточно ресурсов, хорошая научно-техническая база. Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей", - сказал Лукашенко.

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Экономические санкции и эмбарго, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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26.09.2020, 01:04
Гость: Остап

Лукашенко: "Россия начала против нас гибридную войну." И когда он врет?
25.09.2020, 23:19
Гость: Планы на будущее

Обойтись и без хлеба можно. А вот без женщин - нет.
25.09.2020, 23:02
Гость: Alex 203

Предлагаю дать нобелевскую премию по химии председателю белорусской ЦИК
Ермошиной, потому что лучше ее никто не химичит.Ха-ха -ха.
25.09.2020, 22:23
Гость: Стесняюсь спросить

а западные страны смогут обойтись без РФ и Белоруссии, и потоков?
25.09.2020, 21:42
Гость: Гость

Нет ну конечно - Россия продаёт Западу нефть и газ, на вырученные деньги покупает в Белоруссии сельхозтехнику, которую использует в сельском хозяйстве. А так да, вполне можно обойтись. В конце-концов бартер ведь никто не отменял - они вам огурцы, вы им трусы - а что, в каменном веке люди ведь тоже как-то жили. В смысле они откажуться от вас также, как и от Донбасса, им и Крым то нужен был без самих крымчан. Россия не та страна, что будет тянуться к бедным и несчастным - им нужны великие. Вот когда Белоруссия станет хотя бы Великобританией, тогда и будет совершенно другой разговор. Поэтому говорите только за себя лично - может это вам уже никто не нужен, потому что Белоруссия так продвинулась в своём развитии, что уже стала во всех отношениях самодостаточной страной. Лично мне, к примеру, тоже мало кто нужен в этой жизни, потому что я прекрасно понимаю, что и я не особо-то нужна - разве что использовать в своих корыстных интересах. Поэтому я сама их использую. А чего мне отказываться, раз лохи платят. В смысле я не настолько наивная, чтобы требовать относиться ко мне как к равной. Я просто банально развожу их на бабки. Хотя если честно, это как раз я считаю их не ровней мне. В смысле я вообще обычных людей считаю низшей расой - кроме наделенных сверхспособностями. И это не потому, что я о себе слишком высокого мнения. Просто я другая, я чустую себя здесь чужой. Не знаю, не мой это дом и все. Мне здесь совершенно не интересно. Как-то все слишком примитивно...
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