Лукашенко: Белоруссия и Россия могут обойтись без западных стран

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в связи с западными санкциями, что Белоруссия и Россия способны совместно обеспечить свои экономические потребности. Такое мнение он выразил в пятницу на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщает ТАСС.

"Мы очень многие вопросы сегодня можем решать, но не решаем. Нам, знаете, всегда надо, чтобы кто-то подстегнул. И эта беда в какой-то степени, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила нас серьезно посмотреть на наши отношения, - сказал Лукашенко. - И мы поняли, что несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран - прим. ред.)".

По словам Лукашенко, не надо расстраиваться по поводу этих санкций. "Чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика? У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси прекрасно развито сельское хозяйство, мы можем накормить и одеть людей, достаточно ресурсов, хорошая научно-техническая база. Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей", - сказал Лукашенко.