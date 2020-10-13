Банк России решил создать цифровой рубль

Банк России намерен изучить вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который станет третьей формой денежных средств и будет обращаться совместно с наличными и безналичными рублями.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на выпущенный ЦБ доклад для общественных обсуждений.

Отмечается, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля пока не принято, но в ЦБ полагают, что в настоящее время необходимо проработать вопрос с экономической и технологической точки зрения.

От безналичных денег цифровой рубль будет отличаться тем, что представляет собой цифровой код, который будет храниться в специальном электронном кошельке. Эмитентом цифрового рубля является ЦБ. Цифровыми рублями можно будет расплачиваться и онлайн и офлайн (без использования интернета).

Также отмечается, что цифровая валюта ЦБ может эмитироваться с помощью цифровых технологий, но в отличие от криптовалют цифровая валюта ЦБ представляет собой равноценную форму национальной валюты.

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