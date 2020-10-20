Мешки полиэтиленовые: особенности и преимущества

02:09 21.10.2020

Полиэтиленовые мешки нашли широкое применение для хранения и транспортировки различных сыпучих веществ и продуктов питания

Они отличаются высокой прочностью на разрыв, влагостойки, обладают различным объемом и способны выдержать большой вес. В них хранят полимерные смолы, удобрения, химическую продукцию, муку, сахар, крупы и многое другое.

Основные преимущества полиэтиленовых мешков

Мешки полиэтиленовые обладают следующими неоспоримыми преимуществами:

высокая прочность и надежность;

легкость изготовления;

небольшая плотность;

низкая и доступная цена;

достаточно высокая грузоподъемность;

влагостойкость.

Благодаря особой технологии изготовления полиэтиленовые мешки получили легкий вес и отличаются высокой прочностью. Даже небольшой обычный фасовочный пакет может выдержать более 5 кг. Полиэтиленовые мешки подразделяются в зависимости от размера, способа и материалов изготовления, толщины, грузоподъемности. Такие изделия можно использовать повторно, ведь они не утратят свои свойства после первого использования. Многие люди используют полиэтиленовые мешки множество раз. Это наиболее экономично и выгодно, чем постоянно приобретать новые пакеты.

Что еще нужно знать о полиэтиленовых мешках?

Полиэтиленовые мешки могут быть ПВД и ПНД. ПВД пакеты изготавливаются при помощи технологии высокого давления, что наделяет их большей грузоподъемностью и прочностью, чем пакеты низкого давления. Мешки ПНД не могут похвастаться такой же устойчивостью на растяжение и прокол, как пакеты ПВД. Кроме этого, ПВД пакеты не шуршат, что для многих людей является одним из наиболее важных факторов.

Полиэтиленовые мешки надежно защищают продукты питания от внешних загрязнений, что позволяет им сохранять свои качества максимально долго при соблюдении технологии хранения. Отработанные пакеты могут быть подвержены вторичной обработке, что позволяет не загрязнять окружающую среду.

Мешки из полиэтилена полностью безопасны для использования. Они не причиняют вреда здоровью человека и не выделяют вредных веществ. Благодаря своей низкой стоимости полиэтиленовые пакеты применяются во многих жизненных сферах.

При выборе подходящих полиэтиленовых мешков необходимо учесть, где и для чего они будут использоваться. Это поможет подобрать подходящие пакеты, которые будет эффективно выполнять свою функцию.