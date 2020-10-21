Правительство России до конца года запустит Фонд фондов за 14 млрд рублей

20:05 21.10.2020

До конца текущего года Правительство России запустит венчурный Фонд фондов. В 2020 году в бюджете на это предусмотрено 10 млрд рублей, а в 2021 году - еще 4 млрд рублей.

«По поводу Фонда фондов. Там предполагается, что капитал этого фонда будет создан 50 на 50. Причем сначала финансирует его правительство, и уже в бюджете на этот год заложены 10 млрд рублей, на следующий год еще 4 [млрд рублей], а потом будет вкладываться частный бизнес», - заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами правления РСПП.

«Отбор фондов и отбор проектов, конечно, будет проводиться совместно, [вопрос] даже не ставился никогда о том, что правительство перетягивает на себя одеяло, такого нет, и (глава РСПП - прим. ред.) Александр Николаевич Шохин это знает», - цитирует слова Белоусова ТАСС.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правления РСПП также отметил, что право выбора инвестиционных проектов для нового венчурного Фонда фондов должно быть закреплено за бизнесом, так как он несет основные финансовые риски.

При этом Путин считает, что для государства будет хорошо то, что оно будет вкладывать в фонд деньги не на безвозмездной основе, а под 6%.