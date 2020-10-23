Четверть москвичей получают доход более 60 тыс. рублей, заявили в мэрии

12:36 23.10.2020

Более четверти москвичей имеют ежемесячный доход более 60 тыс. рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам чиновника, в среднем по России на эту доходную группу приходится около 14% населения.

Ефимов отметил, что номинальные доходы жителей столицы растут с 2010 года и в среднем доход горожанина ежегодно увеличивается на 6,3%.

"В общей сложности за 10 прошедших лет номинальные денежные доходы москвичей выросли на 84,2%", - заявил Ефимов.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, росту доходов в Москве способствует большой и стабильный рынок труда.

"Основным источником доходов москвичей является оплата труда - в структуре денежных доходов она занимает 67,6%. Также 12,2% в доходах жителей составляют социальные трансферты, 10,6% доходы от собственности, 4,1% доходы от предпринимательской деятельности", - пояснил он.