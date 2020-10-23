Четверть москвичей получают доход более 60 тыс. рублей, заявили в мэрии

Более четверти москвичей имеют ежемесячный доход более 60 тыс. рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам чиновника, в среднем по России на эту доходную группу приходится около 14% населения. 

Ефимов отметил, что номинальные доходы жителей столицы растут с 2010 года и в среднем доход горожанина ежегодно увеличивается на 6,3%.

"В общей сложности за 10 прошедших лет номинальные денежные доходы москвичей выросли на 84,2%", - заявил Ефимов.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, росту доходов в Москве способствует большой и стабильный рынок труда. 

"Основным источником доходов москвичей является оплата труда - в структуре денежных доходов она занимает 67,6%. Также 12,2% в доходах жителей составляют социальные трансферты, 10,6% доходы от собственности, 4,1% доходы от предпринимательской деятельности", - пояснил он.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.10.2020, 14:13
    Гость: stalker

    Так то в Москве, но Москва еще не вся Россия. И определять по ней состояние дел во всей стране нельзя.

  2. 23.10.2020, 13:49
    Гость: Браво. Ай да москвичи.

    Когда хотят запудрить мозги, применяют волшебное слово - в СРЕДНЕМ.

© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации