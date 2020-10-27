Банки почти в два раза увеличили ввоз долларов в Россию

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Импорт доллара российскими кредитными учреждениями в августе увеличился в 1,8 раза по сравнению с уровнем прошлого месяца и аналогичного периода 2019 года. Об этом пишут «Известия».

В наличной форме объем импорта составил 1,62 миллиарда долларов. В то же время спрос на евро в августе сократился почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем и в 5,7 раза по сравнению с прошлогодним показателем.

С января по август 2020-го российские банки привлекли 12,7 миллиарда наличных долларов, евро — 3,5 миллиарда (против 7,1 млрд долларов и 7,7 млрд евро в прошлом году). Газета попросила ЦБ прокомментировать информацию, однако представитель Центробанка не уточнил причины увеличения ввоза иностранной валюты.

По информации регулятора, в июле этого года также отмечался рост импорта наличной иностранной валюты на 34% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем ввезенной валюты в июле составил 1,6 миллиарда долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2020, 15:33
    Гость: Очень интересно

    Какие это страны отказались продавать свои ресурсы за доллары . Еще интереснее за какую валюту они их продают , и в то же время на какую валюту они могут что то купить, чего у них в стране и впомине нет , технику, электронику , компьютеры , оборудование и тд и тп вплоть до гвоздей одежды и нормальных ботинок. А еще намного интереснее что эти страны могут продать кроме ресурсов....

  2. 27.10.2020, 15:26
    Гость: World - Прорубь на Оби

    Им достаточно 240 000 тонн разделить на 36
    6666 тон золота что бы обнулить долги. а резанную зеленую бумагу спихнут дикарям на бусы , то бишь либерасам без понятий в России и ихним подпевалам. Да и глупцам то же.
    Одно здесь еще - у них нет этих 6666 тон золота.
    Но как правило есть мультиэффект - поэтому для США достаточно иметь 3300 тон и спихнуть дуракам общие дооллары.
    Есть еще 2- е долары или 2-й уовень долларов. Наяривалось только как расчетные. Но это и есть сама Америка. В отлии от общих доларов - до 100 длларовых купюр.
    Разделить на 36 - эта специфическая цифра показания рынко. Видели на мировых и у нас.

  3. 27.10.2020, 15:04
    Гость: Прохожий

    Публика (у которой ещё остались деньги) забирает рубли из банков, превращает рубли в доллары, а доллары прячет под подушку.
    Вот банкам доллары и приходится ввозить.
    Чего удивляться?

  4. 27.10.2020, 14:53
    Гость: Прорубь на Оби

    Долг США в переводе на золото 240 тысяч тн золота.В мире добыто только 170 тыс. тн. золота.США банкрот.Печатает доллары и покупает на них у народов Мира стратегическое сырье и то,что производят рабочие руки стран Мира.С помощью этой авантюры сметаются с лица Земли страны,отказавшие продавать свои ресурсы за доллары.Ливия,Сербия ,не поддавшиеся колонистам Вьетнам и Сев.Корея.Из России ставленники США-ельценоиды,для поддержания доллара,вывезли на триллионы долларов русских ресурсов.Хватит.Ельценоиды-вон из России

  5. 27.10.2020, 14:51
    Гость: Чукча

    Может доллар и нарезанная бумажка, но...принимают в любой стране мира. А наш любимый рубль, денежка гниловато-деревянная. Ни в одной стране мира не берут в оплату.

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