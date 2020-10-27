Банки почти в два раза увеличили ввоз долларов в Россию

10:52 27.10.2020

Импорт доллара российскими кредитными учреждениями в августе увеличился в 1,8 раза по сравнению с уровнем прошлого месяца и аналогичного периода 2019 года. Об этом пишут «Известия».

В наличной форме объем импорта составил 1,62 миллиарда долларов. В то же время спрос на евро в августе сократился почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем и в 5,7 раза по сравнению с прошлогодним показателем.

С января по август 2020-го российские банки привлекли 12,7 миллиарда наличных долларов, евро — 3,5 миллиарда (против 7,1 млрд долларов и 7,7 млрд евро в прошлом году). Газета попросила ЦБ прокомментировать информацию, однако представитель Центробанка не уточнил причины увеличения ввоза иностранной валюты.

По информации регулятора, в июле этого года также отмечался рост импорта наличной иностранной валюты на 34% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем ввезенной валюты в июле составил 1,6 миллиарда долларов.