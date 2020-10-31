"Россия впервые за 13 лет начала распродавать золотой запас"

13:04 31.10.2020

Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ уменьшился на 1,2 тонны, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные Всемирного совета по золота.

Согласно статистике МВФ, ЦБ избавился от слитков весом 400 тысяч унций: на начало июля в российских ЗВР было 73,94 млн унций драгметалла, а к началу октября - 73,9 млн.

Сделки состоялись в июле (на 100 тысяч унций) и в сентябре (на 300 тысяч).

Российское золото вывозится на экспорт на фоне нехватки валютных доходов от продажи нефти и газа, объем которых в 2020 году рухнул до минимума за 16 лет.

В апреле ЦБ РФ объявил, что прекращает покупку золота в резервы, а правительство РФ начало выдавать золотодобытчикам генеральные лицензии на экспорт, открывая двери для вывоза всего золота, что добывается в стране.