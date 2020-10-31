Россия впервые за 13 лет начала распродавать золотой запас
Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ уменьшился на 1,2 тонны, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные Всемирного совета по золота.
Согласно статистике МВФ, ЦБ избавился от слитков весом 400 тысяч унций: на начало июля в российских ЗВР было 73,94 млн унций драгметалла, а к началу октября - 73,9 млн.
Сделки состоялись в июле (на 100 тысяч унций) и в сентябре (на 300 тысяч).
Российское золото вывозится на экспорт на фоне нехватки валютных доходов от продажи нефти и газа, объем которых в 2020 году рухнул до минимума за 16 лет.
В апреле ЦБ РФ объявил, что прекращает покупку золота в резервы, а правительство РФ начало выдавать золотодобытчикам генеральные лицензии на экспорт, открывая двери для вывоза всего золота, что добывается в стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И зарплаты выросли на 50 процентов
Не в нынешнем году, так в новом он загнётся!
Вот воры и спешат, конца предвидя час,
Отправить за кордон весь золотой запас...
"Россия впервые за 13 лет начала распродавать золотой запас"
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13 лет назад цена на нефть была $100+ за бочку и золото никому не было нужно.
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Сегодня нефть стоит $38 и валюты катастрофически не хватает.
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Две "сравниваемые" ситуации по своей финансовой природе радикально противоположны.
раб если и проснётся то всё равно против хозяина не попрёт. А будет лабзать сапог которым его пнули.
= Фамильное, столовое серебро= продают только в исключительных случаях. Например когда не за что купить поесть. Или когда штаны прохудились.