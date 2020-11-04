Растерянное начальство и сторублевый доллар
Пересечение национальной валютой психологически важной, как принято выражаться, черты в 80 рублей за доллар испугало даже людей рассудительных, не говоря о прочих.
Любители предсказывать обвальную девальвацию опять заговорили о сторублевом долларе. И уж конечно, все ищут виновных. Болтуны из казенных Telegram-каналов клянут Набиуллину, но отставку почему-то предрекают только Силуанову. А независимые интеллектуалы, хоть и обличают непрофессионализм наших госфинансистов, у которых рубль за семь лет упал чуть не втрое, но в основном заняты высмеиванием новейшего «валютно-курсового» заявления Путина и последующей попытки Пескова его расшифровать.
Действительно — смешно.
«Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности — она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора», — это Песков популярно объясняет, что имел в виду вождь.
А вот собственные слова Путина, сказанные почему-то иностранному бизнесмену в ответ на нелепый вопрос, к рублевой девальвации касательства не имеющий: «Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты. Центральный банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса».
Песков не понял соль этого высказывания. Дело вовсе не в «предсказуемой стабильности» курса, который притом сам по себе «даже не важен». Ключевое слово здесь — «аккуратность». Центробанк аккуратен, и это именно то, что сейчас нужно.
Вождь любит это слово. В его устах оно означает осторожность, нерешительность и оглядку, доходящие до бездействия. Каждый, кто в последние дни следил за высказываниями Путина, мог заметить, насколько часто в них теперь фигурирует «аккуратность», прилагаемая ко всем проблемам подряд.
Начинаешь думать, будто глава России слишком озадачен тем, что сегодня происходит, чтобы принимать хоть какие-то решения. Эта догадка только укрепится, если посмотреть, на что у Путина в последнюю неделю нашлось время, а на что — нет.
Нашлось: на выслушивание министерских докладов о великих планах — 2030, о цифровизации и попутно — о ковиде; на длительную беседу с коммерсантами-иностранцами; на разговор с участниками школьного конкурса «Большая перемена»; на поднятие флага на новом ледоколе. Не нашлось: на обращение к нации о действиях против эпидемии и на обсуждение с Минфином и ЦБ ситуации с национальной валютой. Похоже, у вождя пропало желание откликаться на главные новости. Они сплошь плохие, а хорошие в последнее время не поступают.
Рубль остался без высочайшего присмотра, а внешние факторы толкнули его вниз. Баррель Urals в январе–октябре стоил в среднем $40 против $64 в среднем за прошлый год. Вторая волна ковида не оставляет шансов на подъем нефтецен и обещает к тому же новое снижение объемов продаж, и так уже сильно сократившихся. Выручка от экспорта энергоносителей в 2020-м, видимо, будет раза в два меньше, чем в 2019-м.
«Бюджетное правило», которое в теории делает курс рубля независимым от нефтяной цены, сейчас не работает, поскольку откалибровано на прежние объемы энергоэкспорта при стоимости барреля Urals выше $42 (а в реале даже выше $50). Девальвация рубля поэтому неизбежна. Другой вопрос — в каких масштабах.
В среднем за прошлый год доллар стоил 64,6 руб. Говорят, что сейчас равновесный курс должен быть близок к 70 руб. Но это в некой идеальной атмосфере. Если бы не ожидались новые американские санкции. Если бы инвесторы не выводили деньги из России. Если бы народ и субъекты экономики не были охвачены депрессией из-за эпидемии.
И конечно же — если бы наши государственные финансисты сами не стремились сделать рубль полегче. Когда его курс процентов на 10 ниже равновесного, им проще сводить расходы с доходами. Народ платит дороже сначала за импортные товары, а потом и за все прочие — и таким образом берет кризисные убытки на себя.
И дело вовсе не в отсутствии профессионализма у тех, кто манипулирует курсом. Сотрудники Минфина и Центробанка — самый грамотный отряд нашего чиновничества. Они даже пытаются поджать расходы на охранителей и магнатов. Но последнее слово не за ними, и в итоге затягивать пояса опять приходится на рядовых гражданах.
Но у всякого безобразия есть рациональные пределы. Поднятие доллара выше 80 рублей грозит паникой, непредсказуемыми всплесками закупок и продаж валюты, изъятиями вкладов, а также и прямыми выражениями народного возмущения. Сторублевый долларовый курс может стать самосбывающимся прогнозом.
Власти не могут этого хотеть. И у финансовых ведомств есть рычаги, чтобы не допустить дальнейшей девальвации.
Российские международные резервы, включающие и валютную часть ФНБ, составляют сейчас $590 млрд. Месяц назад, когда рубль закачался, Минфин и ЦБ начали крошечными порциями брать оттуда валюту и продавать ее на рынке. Но эти микровливания слишком малы, чтобы остановить движение рубля вниз. Нужно тратить больше.
Ссылки на то, что законы этого не позволяют, вызывают улыбку. В том числе и потому, что пару десятков миллиардов долларов можно пустить в ход, даже не нарушая действующих правил. Скорее уж нарушением было то, что эти деньги (выручку от весенних манипуляций с продажей «Сбера») финансовые ведомства зажали в резервах.
Но при всей формальной допустимости этих трат, их самочинное осуществление может быть истолковано вождем как «неаккуратность». Отмашку может дать только он сам. Однако с годами нежелание расходовать резервы принимает у него все более острые формы. А сейчас, в нынешнем смятенном состоянии, он, кажется, вообще не вникает в неприятные проблемы.
И хотя рубль упал глубоко и объективных причин для дальнейшего его падения вроде бы нет, я не стану ручаться, что девальвация на этом остановится. Слишком быстро наверху растет неразбериха.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Похоже кое кто начал паковать чемоданы? Наверно контора Байдена продула.
Результаты уже видны.
Между колчичество и качеством ? Ну и теорию относительности , если , в прошлом году средний кореец ел в день 100 грамм риса , а в этом 105 , вот вам и рост в доходах на душу населния 5 % , если так считать действительно , чемодан - вокзал - Пхеньян.
Я тоже! Ни разу!
Лучше бы не работал. Тогда бы пенсию проиндексировали.