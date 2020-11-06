Рынок COVID-вакцин оценили в более чем $10 млрд в год

Аналитики Morgan Stanley и Credit Suisse считают, что объем будущего рынка вакцин от коронавируса может превысить 10 миллиардов долларов в год.

В прогнозах аналитики исходят из того, что средняя стоимость одной дозы вакцины составит $20, а прививаться от COVID-19 людям придется ежегодно, как и от гриппа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

При этом аналитики основываются на следующих данных. Аналитик Мэтью Харрисон (Morgan Stanley) полагает, что если ежегодно от коронавируса будет прививаться столько же людей, сколько и от гриппа, то выручка фармкомпаний в США, Европе и других развитых странах составит $10 млрд в год. При этом он оценивает стоимость производства дозы вакцины в $5-10. Объем рынка, по его мнению, будет зависеть от того, как часто людям придется вакцинироваться (ежегодно или нет), а также от стоимости самой вакцины. В мировом масштабе, полагает Харрисон, общий объем рынка может достичь $25 млрд.

При этом аналитик Эван Сейгерман (Credit Suisse) уверен, что один только американский рынок может составить около $10 млрд исходя из стоимости вакцины Pfizer ($19,5) и предположения, что 330 млн человек получат по две дозы вакцины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.11.2020, 17:54
    Гость: gvozd

    "рынок" это Добровольный Обмен свободных людей без принуждения..
    а мы имеем дело с Государстенным террором и принудительной "медициной" образца медиков из бухенвальда.

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