Дерипаска заявил о массовой поддержке россиянами девальвации рубля

Обмен валют © KM.RU, Илья Шабардин

Падение курса рубля встречает массовое одобрение со стороны населения России, считает миллиардер Олег Дерипаска.

По мнению Дерипаски, входящего в топ-50 богатейших людей страны с состоянием 2,3 млрд долларов (по оценке Forbes), политику слабой национальной валюты «фактически поддерживают 75% населения».

В качестве примера Дерипаска приводит в своем Telegram-канале опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir,  результаты которого опубликовали «Ведомости».

Согласно исследованию, 56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро.

Заметное ухудшение своей финансовой ситуации из-за девальвации заметили, согласно опросу, только 18%.

Цифра в 75%, озвученная Дерипаской, в исследовании не фигурирует, и миллиардер не поясняет, откуда ее взял.

С начала года рубль обесценился на 25% к доллару и 30% к евро, став третьей худшей валютой развивающихся рынков (после турецкой лиры и бразильского реала), напоминает Finanz.ru.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2020, 01:02
    Гость: Белая Русь

    > В качестве примера Дерипаска приводит в своем Telegram-канале опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir, результаты которого опубликовали «Ведомости».

    А что, на платформе Webbankir сидят абсолютно все слои населения? :)
    Это не репрезентативный опрос, если все участники имеют одну сферу интересов.

  2. 09.11.2020, 00:23
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    «Там где дурак скажет, умный промолчит». Но ведь далеко не дурак этот ... к кремлюприближённый. Знает чего-то, не иначе :-)

  3. 09.11.2020, 00:21
    Гость: ABCD

    Помнится, его лучший друг заявлял что народ одобряет и поддерживает пенсионную реформу, и вообще, народ требовал снижения зарплат и увеличения налогов. И народу всегда власть шла на встречу пожеланиям.
    Что говорить об этом американско израильском деятеле ещё. Благодаря ему Гегемон подарил США "Русал" и ни гроша за это не получил. Дерепаска купил ряд предприятий в южной Африке взяв на это кредиты в бюджете, и их тоже отжали США. Догадайтесь с одного раза, кто будет отдавать эти кредиты?

  4. 09.11.2020, 00:21
    Гость: Так это самое

    Россияне ждут не дождутся когда кремлёвский барин введёт регулярную профилактическую порку и раздачу новичка особливо отличившимся.

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