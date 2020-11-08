Дерипаска заявил о массовой поддержке россиянами девальвации рубля

20:20 8.11.2020

Падение курса рубля встречает массовое одобрение со стороны населения России, считает миллиардер Олег Дерипаска.

По мнению Дерипаски, входящего в топ-50 богатейших людей страны с состоянием 2,3 млрд долларов (по оценке Forbes), политику слабой национальной валюты «фактически поддерживают 75% населения».

В качестве примера Дерипаска приводит в своем Telegram-канале опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir, результаты которого опубликовали «Ведомости».

Согласно исследованию, 56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро.

Заметное ухудшение своей финансовой ситуации из-за девальвации заметили, согласно опросу, только 18%.

Цифра в 75%, озвученная Дерипаской, в исследовании не фигурирует, и миллиардер не поясняет, откуда ее взял.

С начала года рубль обесценился на 25% к доллару и 30% к евро, став третьей худшей валютой развивающихся рынков (после турецкой лиры и бразильского реала), напоминает Finanz.ru.