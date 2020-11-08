Дерипаска заявил о массовой поддержке россиянами девальвации рубля
Падение курса рубля встречает массовое одобрение со стороны населения России, считает миллиардер Олег Дерипаска.
По мнению Дерипаски, входящего в топ-50 богатейших людей страны с состоянием 2,3 млрд долларов (по оценке Forbes), политику слабой национальной валюты «фактически поддерживают 75% населения».
В качестве примера Дерипаска приводит в своем Telegram-канале опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir, результаты которого опубликовали «Ведомости».
Согласно исследованию, 56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро.
Заметное ухудшение своей финансовой ситуации из-за девальвации заметили, согласно опросу, только 18%.
Цифра в 75%, озвученная Дерипаской, в исследовании не фигурирует, и миллиардер не поясняет, откуда ее взял.
С начала года рубль обесценился на 25% к доллару и 30% к евро, став третьей худшей валютой развивающихся рынков (после турецкой лиры и бразильского реала), напоминает Finanz.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
> В качестве примера Дерипаска приводит в своем Telegram-канале опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir, результаты которого опубликовали «Ведомости».
А что, на платформе Webbankir сидят абсолютно все слои населения? :)
Это не репрезентативный опрос, если все участники имеют одну сферу интересов.
«Там где дурак скажет, умный промолчит». Но ведь далеко не дурак этот ... к кремлюприближённый. Знает чего-то, не иначе :-)
Помнится, его лучший друг заявлял что народ одобряет и поддерживает пенсионную реформу, и вообще, народ требовал снижения зарплат и увеличения налогов. И народу всегда власть шла на встречу пожеланиям.
Что говорить об этом американско израильском деятеле ещё. Благодаря ему Гегемон подарил США "Русал" и ни гроша за это не получил. Дерепаска купил ряд предприятий в южной Африке взяв на это кредиты в бюджете, и их тоже отжали США. Догадайтесь с одного раза, кто будет отдавать эти кредиты?
Россияне ждут не дождутся когда кремлёвский барин введёт регулярную профилактическую порку и раздачу новичка особливо отличившимся.
А чего ещё ждать от скрепоносца?