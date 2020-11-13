«Газпром» за 9 месяцев получил почти 600 млрд рублей убытка

20:48 13.11.2020

Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2020 года получила 592,149 млрд рублей убытка по российским стандартам (РСБУ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на квартальный отчет компании.

За девять месяцев 2019 года компания получила 434,937 млрд рублей чистой прибыли.

В третьем квартале, равно как и в первом, компания получила убыток главным образом из-за обвала рубля. Во втором квартале российская валюта восстанавливалась, что немного сократило накопление отрицательного финансового результата.

Выручка упала на 21% – до 2744,076 млрд рублей, в том числе выручка от продажи газа снизилась на 29% – до 1705,561 млрд рублей.

Валовая прибыль упала на 40% – до 917 млрд рублей.

Помимо падения выручки в числе причин убытков называется убыток по курсовым разницам: "Отрицательный финансовый результат в большей степени обусловлен значительным превышением прочих расходов над прочими доходами. Расходы по курсовым разницам по прочему имуществу и обязательствам превысили доходы на 413,7 млрд рублей за счет отражения в бухгалтерской отчетности имущества и обязательств в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действующих на отчетную дату; увеличение начисленного резерва по сомнительным долгам на 46,75 млрд рублей, в основном в связи с пересчетом по курсу валют", - пишет компания.