«Газпром» за 9 месяцев получил почти 600 млрд рублей убытка

Газпром © KM.RU, Коллаж © KM.RU

Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2020 года получила 592,149 млрд рублей убытка по российским стандартам (РСБУ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на квартальный отчет компании.

За девять месяцев 2019 года компания получила 434,937 млрд рублей чистой прибыли.

В третьем квартале, равно как и в первом, компания получила убыток главным образом из-за обвала рубля. Во втором квартале российская валюта восстанавливалась, что немного сократило накопление отрицательного финансового результата.

Выручка упала на 21% – до 2744,076 млрд рублей, в том числе выручка от продажи газа снизилась на 29% – до 1705,561 млрд рублей.

Валовая прибыль упала на 40% – до 917 млрд рублей.

Помимо падения выручки в числе причин убытков называется убыток по курсовым разницам: "Отрицательный финансовый результат в большей степени обусловлен значительным превышением прочих расходов над прочими доходами. Расходы по курсовым разницам по прочему имуществу и обязательствам превысили доходы на 413,7 млрд рублей за счет отражения в бухгалтерской отчетности имущества и обязательств в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действующих на отчетную дату; увеличение начисленного резерва по сомнительным долгам на 46,75 млрд рублей, в основном в связи с пересчетом по курсу валют", - пишет компания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.11.2020, 00:18
    Гость: ABCD

    Вот по этому ГАЗпром до сих пор не приватизирован, что они свои убытки на бюджет скидывают. Грамотная политика юрких и скользких проходимцев.

  3. 13.11.2020, 23:13
    Гость: ABCD

    Это что? Демонстрация преимущества "рыночной экономики" над плановой?
    В СССР такого НЕ БЫЛО!!!
    Что бы компания которая по сути нечего не производит, а лишь вынимает деньги из недр страны- пятый год подряд показывала убытки ВЫШЕ прибыльности!
    Наверное за пять лет можно было бы проанализировать ситуацию, продумать шаги? разве не очевидно США и ЕС выдавливают РФ с ранка Европы? Очевидно. И достройка СП-2 не поможет нечем, так как ЕС уже стратегически вычёркивает ГАЗпром из европейского рынка.
    Пять лет "импортозамещения" были не чем иным как поиском лазеек на рынки Европы. И это проваливалось уже.
    За эти пять лет не сдвинулся вопрос о том, что бы газифицировать свою страну. Что бы перевести угольные ТЭС на газ на Дальнем востоке.
    За то, Гегемон успел простить миллиардные долги соседям, скинуть цену на газ в ЕС дешевле чем в России!

  4. 13.11.2020, 22:57
    Гость: Так по чеснаку

    надо зарплату вернуть в кассу, но у этих корешей будет наоборот. Они выпишут с разрешения гаранта себе премии.

  5. 13.11.2020, 22:48
    Гость: Однако,

    фразу о превышении «прочих расходов над прочими доходами» сразу в гранит и на постамент перед зданием конторы.

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