В Азии создана крупнейшая в мире зона свободной торговли

Крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, или документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписан в воскресенье в Ханое.

Соглашение подписано в рамках состоявшегося в Ханое под председательством Вьетнама в режиме телемоста саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет "Интерфакс". ВРЭП включает в себя Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралию, Китай, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию.

Как отмечается в итоговом заявлении, соглашение предусматривает либерализацию торговли в регионе, что "будет способствовать его экономическому процветанию".

В частности, соглашение о ВРЭП послужит толчком к восстановлению экономик стран АСЕАН в постпандемический период. Его вступление в силу создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП, сообщает ТАСС.

Реализация положений соглашения, как полагают эксперты, имеет большой потенциал для создания рабочих мест, а также ускорит развитие региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек, что даст мощный импульс развитию экономик стран АСЕАН и государств - партнеров ассоциации. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.11.2020, 19:45
    Гость: славянин - России нужен русский проект

    Молодцы азиаты. Пора уже перестать заглядывать в рот конспирологическим структурам Мировой финансовой закулисы троцкистов-глобалистов, а самим решать вопросы развития своих государств. Вы показываете России, Украине и почти всем государствам Европы как поднимать и развивать экономику своих стран без всякой оглядки на Мировое Пгавительство финансовых аферистов и крипто-троцкистов, которые заполонили сегодня все этажи верховной власти в наших славянских государствах Украине и России.

  5. 15.11.2020, 17:31
    Гость: Влад

    Все он правильно пишет.
    Любая зона свободной торговли выгодна крупному бизнесу.
    А мелкий и средний в зонах свободной торговли загибаются. Пошлины отменены и крупный бизнес из других стран поглощает мелкий и средний.

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