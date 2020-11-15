В Азии создана крупнейшая в мире зона свободной торговли

11:46 15.11.2020

Крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, или документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписан в воскресенье в Ханое.

Соглашение подписано в рамках состоявшегося в Ханое под председательством Вьетнама в режиме телемоста саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет "Интерфакс". ВРЭП включает в себя Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралию, Китай, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию.

Как отмечается в итоговом заявлении, соглашение предусматривает либерализацию торговли в регионе, что "будет способствовать его экономическому процветанию".

В частности, соглашение о ВРЭП послужит толчком к восстановлению экономик стран АСЕАН в постпандемический период. Его вступление в силу создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП, сообщает ТАСС.

Реализация положений соглашения, как полагают эксперты, имеет большой потенциал для создания рабочих мест, а также ускорит развитие региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек, что даст мощный импульс развитию экономик стран АСЕАН и государств - партнеров ассоциации. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.