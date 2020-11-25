Мировым авиакомпаниям предрекли сильнейший в истории убыток

© KM.RU, Кирилл Зыков

Авиагрузоперевозки из-за доставки вакцин от коронавируса могут вернуться к допандемическим показателям в 2021 году, а пассажирским перелетам потребуется на это еще три года. Об этом говорится в свежем прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА).

При этом IATA ухудшила свой июньский прогноз убытка авиакомпаний в 2020-2021 годах до 118,5 миллиарда долларов (в июне организация оценивала убыток в 84,3 миллиарда). Это наихудший результат в истории индустрии авиаперевозок.

«В книгах 2020 год будет записан как худший финансовый год в истории отрасли. Если бы не $173 млрд финансовой поддержки со стороны правительств, мы бы увидели огромное количество банкротств» — цитирует «Коммерсант» главу IATA Александр де Жюньяк. В ассоциации подсчитали, что средняя авиакомпания при сохранении уровня поддержки сможет прожить не более 8,5 месяцев, или и того меньше - с учетом низкого сезона.

В IATA также оценили падение пассажиропотока на 60,5% в 2020 году — до 1,8 миллиарда человек. Для полного восстановления пассажирских перелетов потребуется около трех лет, считают аналитики. В то же время грузоперевозки смогут вернуться к докризисным показателям уже в следующем году. Прежде всего это связывают с необходимостью доставлять вакцин от коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 15:51
    Гость: Вот именно

    Напсиание на форумах различных глупостей и детских измышлений точно можно отнести к избыточной человеческой деятельности. А как человек, знакомый изнутри с авиацией могу сказать , что это крайне сложный и не особо прибыльный вид деятельности в короткой перспективе. Важна долгосрочность, стабильность (не та , про которую подумать можно) и рентабельность.Но в тоже время это крайне важный сегмент для многих отраслей в мире. Так что лучше пожелать удачи.

  2. 25.11.2020, 15:13
    Гость: Кола Бельды

    Ни толкучки ,ни возни,
    скажем для примера,
    ни борьбы за ''место нет'',
    и ни милиционера.
    За спиной летит снежок ,
    мчатся нарты с кручи.
    Паровоз - хорошо,
    пароход - хорошо,
    самолёт - ничего,
    а олени лучше!

  3. 25.11.2020, 12:13
    Гость: ну так

    Коли не хотят чтобы чистили воздух в полёте и в аэропортах и не поддерживают очистку воздуха в других местах (больницах, школах, налоговой и т.д. и т.п.), то убытки вполне закономерный результат безголовой политики как государства так и компаний.

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