Мировым авиакомпаниям предрекли сильнейший в истории убыток

10:57 25.11.2020

Авиагрузоперевозки из-за доставки вакцин от коронавируса могут вернуться к допандемическим показателям в 2021 году, а пассажирским перелетам потребуется на это еще три года. Об этом говорится в свежем прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА).

При этом IATA ухудшила свой июньский прогноз убытка авиакомпаний в 2020-2021 годах до 118,5 миллиарда долларов (в июне организация оценивала убыток в 84,3 миллиарда). Это наихудший результат в истории индустрии авиаперевозок.

«В книгах 2020 год будет записан как худший финансовый год в истории отрасли. Если бы не $173 млрд финансовой поддержки со стороны правительств, мы бы увидели огромное количество банкротств» — цитирует «Коммерсант» главу IATA Александр де Жюньяк. В ассоциации подсчитали, что средняя авиакомпания при сохранении уровня поддержки сможет прожить не более 8,5 месяцев, или и того меньше - с учетом низкого сезона.

В IATA также оценили падение пассажиропотока на 60,5% в 2020 году — до 1,8 миллиарда человек. Для полного восстановления пассажирских перелетов потребуется около трех лет, считают аналитики. В то же время грузоперевозки смогут вернуться к докризисным показателям уже в следующем году. Прежде всего это связывают с необходимостью доставлять вакцин от коронавируса.