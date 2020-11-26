Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

21:37 26.11.2020

Рост цен на продукты питания в РФ за январь-октябрь 2020 года составил 4,1%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,4%, следует из опубликованных в четверг данных Федеральной службы статистики (Росстат).

При этом в октябре цены на продукты питания в РФ подскочили на 0,8%, а в Евросоюзе выросли на 0,3%.

В России за январь-октябрь наибольший прирост потребительских цен был отмечен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - 11,8% (в ЕС прирост цен на них составил 0,9%) и фрукты - 10,8% (в ЕС - 8,4%), сообщает "Интерфакс".

Цены на хлебобулочные изделия и крупы, а также на масла и жиры выросли в РФ за январь-октябрь на 6,8% (в ЕС цены на выпечку и крупы увеличились на 0,9%, на масла и жиры - снизились на 0,6%).

Рыба и морепродукты стали дороже в РФ за 10 месяцев на 3,5% (в ЕС - на 0,9%); мясо и мясопродукты - на 2,1% (в ЕС - на 1,6%), молочные изделия, сыры и яйца - на 2,0% (в среднем по ЕС - на 0,6%).

Цены на овощи в РФ за январь-октябрь снизились на 5,2% (в ЕС - на 1,3%).