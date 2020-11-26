Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

© KM.RU, Петр Чайников

Рост цен на продукты питания в РФ за январь-октябрь 2020 года составил 4,1%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,4%, следует из опубликованных в четверг данных Федеральной службы статистики (Росстат).

При этом в октябре цены на продукты питания в РФ подскочили на 0,8%, а в Евросоюзе выросли на 0,3%.

В России за январь-октябрь наибольший прирост потребительских цен был отмечен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - 11,8% (в ЕС прирост цен на них составил 0,9%) и фрукты - 10,8% (в ЕС - 8,4%), сообщает "Интерфакс".

Цены на хлебобулочные изделия и крупы, а также на масла и жиры выросли в РФ за январь-октябрь на 6,8% (в ЕС цены на выпечку и крупы увеличились на 0,9%, на масла и жиры - снизились на 0,6%).

Рыба и морепродукты стали дороже в РФ за 10 месяцев на 3,5% (в ЕС - на 0,9%); мясо и мясопродукты - на 2,1% (в ЕС - на 1,6%), молочные изделия, сыры и яйца - на 2,0% (в среднем по ЕС - на 0,6%).

Цены на овощи в РФ за январь-октябрь снизились на 5,2% (в ЕС - на 1,3%).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.11.2020, 03:05
    Гость: ABCD

    Не обижайте Европейских производителей, не пластмассовые а ГМП и водорастворимых материалов.

  2. 27.11.2020, 00:31
    Гость: ABCD

    Что поделать. Это стабильность экономического путинизма.
    "Цены вверх-зарплаты вниз, вот и весь капитализм" или что они там пытаются выдать в России за капитализм. Хотя это не капитализм а гуляй поле этнических ОПГ захвативших власть в России в 1993г.
    Путинизм это особая модель НЕ развития страны, а модель встраивания в запад на правах стран третьего мира, в качестве сырьевого придатка. В путинизме нет вообще модели развития. За 20 лет его "руления" в стране уничтожены остатки промышленности, уничтожена наука, уничтожено технологическое фундаментальное образование. Никто даже не пытался сдержать "утечку мозгов" на запад.
    ЧТО можно ожидать от странны, в которой деньги на науку отдали Чубайсу???
    Не зря же Гегемон сказал "народ -новая нефть"- а что такое нефть? Это источник прибыли. Открыто сказано, что народ у нас источник прибыли! Не для народа конечно. Для "элитных".
    Рост цен это просто дань алчности и жаде наживы этой системы.

  3. 26.11.2020, 23:54
    Гость: ser

    я ухохотался))))))) пиши исчо
    пластмассовые овощи и фрукты из Голандии, Польши, Испании
    свинина ничем не пахнущая и прочие радости "качественных европейских продуктов"))))))))))))

    не спорю, в Италии есть местные овощи очень даже хорошие, но те которые едут на север - мрак, т.е. локально где-то что-то хорошее, но ЕС огромна и цены за 10 лет выросли местами даже не в разы, а на порядок

  4. 26.11.2020, 23:41
    Гость: кадет - конспирология есть, нет внутреннего развития России

    Андрей Бунич - глава "Союза предпринимателей и арендаторов России": В России нет никакого классического рынка! Феодализм полнейший! Сегодня в российской экономике сформирован феодальный уклад, нежели капитализм или либерализм. В своё время, капиталистические страны развивались за счет конкуренции с СССР. После распада Советского Союза инородцы-космополиты и псевдо-либералыц превратили Россию в отсталую сырьевую колонию для своего личного обогащения. Сегодняшня Россия это несуверенное государство, где хозяйничают олигархическо-воровские кланы инородцев-космополитов и крипто-троцкистов.

  5. 26.11.2020, 22:44
    Гость: из ЕС

    Вообщето немало продуктов даже немного подешевело , что вообщем то логично при огромной конкуренции и хорошей покупательской способности. Вообще уже десятилетия какого то явного скачка цен незаметно. И это без всяких нефти и газа. Такая вот "загнивающая Европа" против "стабильности". При том что сравнивал цены в России и Европе года назад , был либо паритет , либо в России оказывалось немного дороже , не считая совсем уж низкопробных продуктов сомнительного качества , кои в европе найти затрудительно а чаще невозможно.

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