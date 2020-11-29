Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы
В 2021 году пенсионеров проверят на наличие других доходов, а также получателей «северных» доплат и проживающих за границей, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, данная необходимость была вызвана многочисленными нарушениями, которые в ходе проверки обнаружила Счетная палата. Так, с одной стороны, граждане недополучают пенсионные выплаты, а с другой — у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда возможно возместить.
Проверку на наличие дополнительных доходов могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы социальной защиты. Эти органы самостоятельно осуществят необходимые проверки, поэтому пенсионеру не нужно никуда обращаться, отмечают "Известия".
Пенсионеров, которые получают повышенные пенсии в северных регионах, проверят на место жительства. Им нужно будет самостоятельно обратиться в ПФР для подтверждения данных.
Пенсионеры, которые проживают за рубежом, должны раз в год обращаться в российское консульство, чтобы подтвердить, что до сих пор живы.
«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — заявила Иванова-Швец.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не зартесь на святое
не забывайте, что в клониальном феодало-капиталистическом государстве не может быть так же , как в социалистическом.
Государство обязано обеспечить достойную, в соответствие времени развития человечества, жизнь ВСЕМ своим гражданам. Это его основная цель.
ПФ должен быть только государственным общественным, но ни как не частным. Пенсия это не заработок, а пособие для достойного завершение жизненного пути. В размере этого пособия должны учитываться не взносы в пФ, а реальная индивидуальная общественная польза пенсионера для государства.
В СССР обычная пенсия назначалась в размере от 50 до 85% заработка последнего года работы или пяти других лет по выбору пенсионера. Было три максимальных предела размеров пенсий: 120, 300 и 500 рублей (для академиков и сленов ПБ ЦК КПСС). Кроме того, действовал целый ряд льгот для пенсионеров: дотации на жилье и коммунальные услуги. Кроме того, к их услугам были дешевые лекарства и транспорт, бесплатная медицинская помощь и льготное санаторно-курортное лечение. На 120 рублей можно было прилично жить. И то было справедливо.
А если сейчас Миллеры, Сечины и ЧУбайсы с Сердюковыми получают сказочные зарплаты, то это не значит , что они и пенсию должны такую же получать. За что? Какая от них польза? За разорение ресурсов России?
Очень сомневаюсь, что кто то еще верит в такую сказку. Святая Русь? А была ли она? И добрые молодцы давно исчезли.
Когда мы учились в школе то представляли себе суть колониальной страны очень похожей на сегодняшнюю Россию.
Но это все еще может быть поправимым (хочется надеяться), если сохранится физическое и духовное здоровье народа, его интеллект.
Это отлично понимают темные дьявольские властные силы, поэтому они масштабно взялись за уничтожение образования. Уничтожили книги, наводнили телевидение пошлятиной и жестокостью, засеяли сознание детей компьютерными играми, привили тягу к потребительству и праздной жизни за счет воровства и широкомасштабной проституции, но не за счет полезного для общества труда. воспитанием алчного потребительства.
Параллельно они уничтожили систему здравоохранения, производство здоровых продуктов питания, включая детские, и лекарств.
Учителя и врачи, как и отношение к ним, стали совершенно другими, зашоренными новыми правилами и законами.
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"По словам минситра Израиля, в Израиле ожидают делегациюсоциальной защиты РФ, которая "будет работать непосредственно со службой национального страхования Израиля "Битуах леуми" и проведет разъяснительную работу в отношении того, что и как необходимо делать для получения российской пенсии".
Ландвер выразила надежду, что "множество людей воспользуются тем социальным правом", которое предоставляет им израильско-российский договор. "С нашей стороны мы сделаем все возможное для помощи в заполнении документов и предоставлении всех необходимых бумаг для получения пенсий в кратчайшие сроки", - заверила министр. Министр поблагодарила Лично "ВВП" за особую заботу проявленную им в отношении "россиян проживающих за рубежом" и подхватила его за эту работу. Для упрощения процедуры получения Российской пенсии в Израиле, все бумаги будут заполнять израильские чиновники в специально созданном в Израиле комитете, а пенсионный фонд РФ будет принимать эти документы в готовом виде"
В общем что бы Ванечке или Ирочке получить пенсию в РФ нужно бесконечно унижаться собирая справки и бумажки, и в конце концов в пенсии или откажут или дадут мизер, а бумаги из Израиля не проверяя и по полной программе! Всё равно проверить то они не могут эти данные.
В общем люди второго и высшего сорта для этой власти у нас имеют значение.