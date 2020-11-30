Рабочие «Газпрома» объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты
На строительстве трубопровода «Сила Сибири» объявлена вторая с начала года забастовка рабочих.
Вахтовики, строившие компрессорную станцию N4 «Иван Москвитин» в Алданском районе Якутии, объявили забастовку, жалуясь на невыплаты зарплат и нарушения условий трудового договора. При этом рабочие жалуются на угрозы увольнения, составление черных списков, высылки за пределы рабочего городка - в тайгу с перспективой добираться до дома за свой счет, пишет Finanz.ru.
Такая ситуация сложилась после 50 дней карантина, которые, как им сообщили, не подлежат оплате.
Вахтовики записали видеообращение, в котором утверждают, что нанявшая их компания ООО «Промконсалтинг» (занимается подбором персонала для одного из подрядчиков «Газпрома») не заплатила им отпускные и деньги за работу в выходные, а теперь практически вынуждает их задержаться дополнительно на стройке на неопределенный срок.
Рабочие считают, что изначально были введены в заблуждение. Попытки связаться с руководством ни к чему не приводят: по тем телефонным номерам, откуда их приглашали на работу, либо бросают трубку, услышав претензии, либо переводят разговор на бесконечное ожидание.
Следственный комитет начал процессуальную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бунтовать вздумали!Это же разрыв скреп и подрыв устоев!Кстати, а где росгвардия?Пора напомнить им 1912год.Кто не помнит,в том году был совершен знаменитый Ленский расстрел.Или они все винтовки с патронами уже успели продать?
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Достабилизировались , довставались с колен , если уж в Газпроме такие новости , то что говорить о других сферах...
и на горбатый мост.
Совсем слепой, да!? Ты что, уважаемый, это не хохлы, это чистой воды китайцы. И не спорь со мной. Потому что не платить много разных способов. Любых. даже скажут, что снег черный, а не белый и вообще, кто вы такие и вас мы не приглашали, не нанимали и........беспредел.