Рабочие «Газпрома» объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

22:24 30.11.2020

На строительстве трубопровода «Сила Сибири» объявлена вторая с начала года забастовка рабочих.

Вахтовики, строившие компрессорную станцию N4 «Иван Москвитин» в Алданском районе Якутии, объявили забастовку, жалуясь на невыплаты зарплат и нарушения условий трудового договора. При этом рабочие жалуются на угрозы увольнения, составление черных списков, высылки за пределы рабочего городка - в тайгу с перспективой добираться до дома за свой счет, пишет Finanz.ru.

Такая ситуация сложилась после 50 дней карантина, которые, как им сообщили, не подлежат оплате.

Вахтовики записали видеообращение, в котором утверждают, что нанявшая их компания ООО «Промконсалтинг» (занимается подбором персонала для одного из подрядчиков «Газпрома») не заплатила им отпускные и деньги за работу в выходные, а теперь практически вынуждает их задержаться дополнительно на стройке на неопределенный срок.

Рабочие считают, что изначально были введены в заблуждение. Попытки связаться с руководством ни к чему не приводят: по тем телефонным номерам, откуда их приглашали на работу, либо бросают трубку, услышав претензии, либо переводят разговор на бесконечное ожидание.

Следственный комитет начал процессуальную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.