Новый президент Молдавии отказалась признавать долг за газ перед Россией
Президент Молдавии Майя Санду отказалась выплачивать долг Кишинева за российский газ. Как заявила глава государства телеканалу РБК, требовать оплаты долга газа, который использовался на левобережье Днестра, где расположена самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), несправедливо и нечестно.
По словам Санду, на правом берегу у Кишинева нет долгов перед "Газпромом", так как там оплата шла регулярно. А вот на левом берегу за газ не платили, отсюда скопился большой долг.
Общий размер долга составляет сейчас около 7,5 млрд долларов. "А потом уже начинается весь этот разговор — а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ? [...] Это большая проблема, но ее нужно решать", - прокомментировала Санду.
Издание напоминает, что вскоре после своей победы на президентских выборах Молдавии, Санду заявила, что не признает долги за газ, которые накоплены ПМР.
В Госдуме возмутились отказом Санду возвращать долг за российский газ. По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, заявления Санду выглядят не логично. Отказываясь признавать долг, она аппелирует к тому, что жители Приднестровя не имеют отношения к Молдавии. Вместе с тем она настаивает на выводе российских миротворцев из этой зоны. Парламентарий посоветовал президенту Молдавии встретиться с представителями региона и попытаться разрешить данную проблему.
Комментарии читателей Оставить комментарий
-это ваши интимные отношения с бывшим сослуживцем-сказал Остап Бендер Воробьянинову Так и здесь-Россия признает ПМР отдельной страной и поддерживает с ней экономические отношения И каким боком здесь Молдавия-решайте проблемы с оплатой сами Молдавия за свой газ платит исправно а взыскать долги с ПМР-забота России
Интересная ситуация. С одной стороны, Молдова считает Приднестровье частью своей территории, а проживающее там население гражданами Молдовы. Последние даже участие приняли в ходе последних выборов президента этой страны. С другой стороны, у Молдовы нет полного суверенитета в Приднестровье. Там действуют свои органы власти, которые властям Кишинева не подчиняются. Ситуация явно политизированная и двойственная. Однако нашему "Газпрому" не впервой по судам таскаться и дела проигрывать. Вот пусть новой дело и начинают. А кто его рассматривать будет это дело второе.
А что в Приднестровье жители и организации не платили за использованный ими газ?