Сечин попросил у Путина льготы для своих проектов на Дальнем Востоке

23:56 1.12.2020

Глава «Роснефти» Игорь Сечин просит расширить федеральный закон по льготам для компаний нефтегазохимии, включив в них компании, основным ресурсом для которых является нафта. Просьба прозвучала на совещании по развитию нефтегазохимического кластера в РФ, которое он провел в Тобольске. Сечин выступал по видеосвязи из своего кабинета.

«Мы работаем на ряде кластеров в Поволжье и в Сибири. Приоритет — дальневосточный кластер. Прошу расширить действие 321 федерального закона по нефтегазохимии. Просьба расширить поддержку, где является сырьем также нафта. Это важно для нашего проекта на Дальнем Востоке», — цитирует Сечина Znak.com.

Сечина поддержал и попросил Путина рассмотреть такое поручение правительству и зампред правительства РФ Юрий Борисов. Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с Минфином.

Ранее Сечин уже встречался с Путиным и рассказывал о реализации совместного проекта «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова на Таймыре — «Восток Ойл», на который Сечин получил миллиардные льготы.