Сечин попросил у Путина льготы для своих проектов на Дальнем Востоке

Глава «Роснефти» Игорь Сечин просит расширить федеральный закон по льготам для компаний нефтегазохимии, включив в них компании, основным ресурсом для которых является нафта. Просьба прозвучала на совещании по развитию нефтегазохимического кластера в РФ, которое он провел в Тобольске. Сечин выступал по видеосвязи из своего кабинета. 

«Мы работаем на ряде кластеров в Поволжье и в Сибири. Приоритет — дальневосточный кластер. Прошу расширить действие 321 федерального закона по нефтегазохимии. Просьба расширить поддержку, где является сырьем также нафта. Это важно для нашего проекта на Дальнем Востоке», — цитирует Сечина Znak.com.

Сечина поддержал и попросил Путина рассмотреть такое поручение правительству и зампред правительства РФ Юрий Борисов. Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с Минфином.

Ранее Сечин уже встречался с Путиным и рассказывал о реализации совместного проекта «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова на Таймыре — «Восток Ойл», на который Сечин получил миллиардные льготы.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2020, 00:52
    Гость: Игореша

    со своей "шарашкой" в убытках, как в шелках и еще льготы просит.
    При тов. Сталине уже бы на Колыме золото для страны в клифту лагерном добывал.

  2. 02.12.2020, 00:15
    Гость: 1

    Офигевший капиталист. Ворует наши ресурсы, второй подельник ему законы подгоняет специальные. Это банда. Происходит грабеж населения под прикрытием античеловеческих законов принятых правящим классом - буржуями.

Выбор читателей
Правозащитники предлагают отстреливать «антимасочников»
Экс-чекисты ушли в банкиры, а их дети стали «баронами»
Россию превращают в страну дураков
Instagram и Youtube
«В обществе начинают понимать, что все эти блогеры в большинстве своем – абсолютно дутые величины. Люди, не сделавшие ничего в жизни»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
Фото с сайта trend.az
Алиев заявил о поддержке Путиным и Эрдоганом нового коридора в Карабахе
На Украине памятник Ленину заменили на Иисуса Христа
Глава Роспотребнадзора заявила о наличии в России прототипов вакцин от ВИЧ
Фото с сайта wikimedia.org
Путин сообщил о новой перспективе из-за падения цен на нефть
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на криптовалюты
Фото с сайта trend.az
Алиев предложил Франции отдать армянам Марсель
При взрыве бомбы в Кабуле пострадали российские дипломаты