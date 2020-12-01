Путин сообщил о новой перспективе из-за падения цен на нефть

Фото с сайта wikimedia.org

В ближайшие пять лет спрос на нефтепродукты будет расти примерно на 1%, а затем начнется снижение на 0,1% в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 1 декабря в ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

«В ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1%. А потом будет вообще снижение. На 0,1%», — цитирует российского лидера газета «Известия».

В то же время Путин отметил, что у отечественной нефтехимической промышленности есть «огромный потенциал роста». «Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке — для этого у нас есть все возможности», — пояснил президент.

Путин также призвал активнее использовать пластик повторно и увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки.

В июле 2020 года правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект о поддержке нефтегазохимических заводов в России. Инициатива предусматривает поддержку производителей, использующих в качестве сырья этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 01.12.2020, 23:52
    Гость: Ностардамус ты наш луковый

    дай-ка я твои ручонки расцелую, радость ты наша
    всенародноизбранная, за скидки ритуальных услуг, под Новый год!

Все комментарии (45)
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