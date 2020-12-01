Путин сообщил о новой перспективе из-за падения цен на нефть

17:54 1.12.2020

В ближайшие пять лет спрос на нефтепродукты будет расти примерно на 1%, а затем начнется снижение на 0,1% в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 1 декабря в ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

«В ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1%. А потом будет вообще снижение. На 0,1%», — цитирует российского лидера газета «Известия».

В то же время Путин отметил, что у отечественной нефтехимической промышленности есть «огромный потенциал роста». «Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке — для этого у нас есть все возможности», — пояснил президент.

Путин также призвал активнее использовать пластик повторно и увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки.

В июле 2020 года правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект о поддержке нефтегазохимических заводов в России. Инициатива предусматривает поддержку производителей, использующих в качестве сырья этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ).