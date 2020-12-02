Эксперты зафиксировали сокращение оборота наличных денег в России

10:40 2.12.2020

Эксперты зафиксировали сокращение объема наличных денег у российских граждан и бизнеса, пишет РБК.

Как отмечает издание, снижение составило 41,9 млрд рублей, хотя до этого оборот наличных денег непрерывно рос в течение девяти месяцев и с начала года он увеличился на 21 процент, до 12,8 трлн рублей в октябре 2020.

Причиной снижения оборота наличности, эксперты называют то, что граждане перестали испытывать беспокойство по поводу влияния эпидемии на их доходы, чему поспособствовали как уже сформированные запасы наличности, так и отсутствие жестких ограничительных мер на фоне роста заболеваемости.

В последний раз сокращение наличных денег в обороте наблюдалось в январе текущего года.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что на фоне эпидемии коронавируса выросла доля россиян, которые полностью перешли на безналичные расчеты.