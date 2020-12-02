Эксперты зафиксировали сокращение оборота наличных денег в России

Эксперты зафиксировали сокращение объема наличных денег у российских граждан и бизнеса, пишет РБК.

Как отмечает издание, снижение составило 41,9 млрд рублей, хотя до этого оборот наличных денег непрерывно рос в течение девяти месяцев и с начала года он увеличился на 21 процент, до 12,8 трлн рублей в октябре 2020.

Причиной снижения оборота наличности, эксперты называют то, что граждане перестали испытывать беспокойство по поводу влияния эпидемии на их доходы, чему поспособствовали как уже сформированные запасы наличности, так и отсутствие жестких ограничительных мер на фоне роста заболеваемости. 

В последний раз сокращение наличных денег в обороте наблюдалось в январе текущего года. 

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что на фоне эпидемии коронавируса выросла доля россиян, которые полностью перешли на безналичные расчеты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2020, 20:34
    Гость: Вадим

    Какая связь между пандемией и наличными, непонятно?!
    Если их трогали те кто болел, то тогда ничего, и нигде трогать нельзя, и даже при наборе пин кода когда вставляешь карточку в банкомат, или берёшь сосиськи, в магазине, так как их трогали тыща рук.

  2. 02.12.2020, 20:01
    Гость: gvozd

    а не будешь Поддакивать вовремя и кивать головой - счетик то заблокируют..
    слушайте Меньше дураков, наличные пока единстенная слабая защита, которая осталась у вашего кармана и вас самих..
    из тех что вам Позволяет Кагал.
    Биткойн, золото, нал - вот наши друзья.
    банквские счета для рабов и воров Кагала..

  3. 02.12.2020, 19:30
    Гость: Влад

    Вот отменят наличные деньги. Захочешь ты снять рубли, чтобы при обвале перевести их в ивердую валюту - ан нет) Довольствуйся девальвированными рублями. И банки введут отрицательный процент на хранение денег. И снять ты их не сможешь.
    Деньги не твои. Тебе любезно банк дает ими пользоваться. А как любезность закончится - так и попрошайничат не пойдешь. Никто безналом подаяние тебе не даст.

  4. 02.12.2020, 18:22
    Гость: blog2038,.

    Знатоки утверждают, что шляпа из аллюминиевой фольги помогает спрятаться и особенно от себя.

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