Эксперты зафиксировали сокращение оборота наличных денег в России
Эксперты зафиксировали сокращение объема наличных денег у российских граждан и бизнеса, пишет РБК.
Как отмечает издание, снижение составило 41,9 млрд рублей, хотя до этого оборот наличных денег непрерывно рос в течение девяти месяцев и с начала года он увеличился на 21 процент, до 12,8 трлн рублей в октябре 2020.
Причиной снижения оборота наличности, эксперты называют то, что граждане перестали испытывать беспокойство по поводу влияния эпидемии на их доходы, чему поспособствовали как уже сформированные запасы наличности, так и отсутствие жестких ограничительных мер на фоне роста заболеваемости.
В последний раз сокращение наличных денег в обороте наблюдалось в январе текущего года.
Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что на фоне эпидемии коронавируса выросла доля россиян, которые полностью перешли на безналичные расчеты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая связь между пандемией и наличными, непонятно?!
Если их трогали те кто болел, то тогда ничего, и нигде трогать нельзя, и даже при наборе пин кода когда вставляешь карточку в банкомат, или берёшь сосиськи, в магазине, так как их трогали тыща рук.
а не будешь Поддакивать вовремя и кивать головой - счетик то заблокируют..
слушайте Меньше дураков, наличные пока единстенная слабая защита, которая осталась у вашего кармана и вас самих..
из тех что вам Позволяет Кагал.
Биткойн, золото, нал - вот наши друзья.
банквские счета для рабов и воров Кагала..
Вот отменят наличные деньги. Захочешь ты снять рубли, чтобы при обвале перевести их в ивердую валюту - ан нет) Довольствуйся девальвированными рублями. И банки введут отрицательный процент на хранение денег. И снять ты их не сможешь.
Деньги не твои. Тебе любезно банк дает ими пользоваться. А как любезность закончится - так и попрошайничат не пойдешь. Никто безналом подаяние тебе не даст.
Знатоки утверждают, что шляпа из аллюминиевой фольги помогает спрятаться и особенно от себя.
Это виртуальные деньги, ситуация может смениться в любую сторону за секунды.