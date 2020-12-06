Цены на повседневные товары выросли за год на 14% из-за роста курса валют

16:41 6.12.2020

Цены на продукты и товары повседневного спроса выросли за год - с октября 2019 по октябрь 2020 года - на 14%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

В течение года цены в магазинах менялись скачкообразно, реагируя с небольшой задержкой на изменения курсов валют, а также новшеств в налоговом законодательстве (например, повышение НДС до 20%, которое влияло на стоимость товаров в течение всего 2019 года). При этом производители и ритейлеры меняли стоимость товаров практически одновременно, подчеркнули в «Ромире».

Компания разработала методику расчета статистического индекса дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на потребительские товары. За основу для исследования аналитики взяли данные о совершенных покупках 15 тыс. домохозяйств (40 тыс. россиян) в 220 городах страны с населением от 10 тыс. человек. Все участники этой программы сканировали QR-коды чеков. Далее компания отобрала 200 наименований социально значимой продукции.

В перечень товаров «Ромира» вошли самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, помидоры, сливочное масло, овощи и фрукты, сметана, творог, печенье, хлеб, бананы и другое. Из непродуктовых товаров компания учитывала разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.

В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья, сказала «Известиям» исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

По официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила 4,83%.