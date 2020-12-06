Цены на повседневные товары выросли за год на 14% из-за роста курса валют
Цены на продукты и товары повседневного спроса выросли за год - с октября 2019 по октябрь 2020 года - на 14%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
В течение года цены в магазинах менялись скачкообразно, реагируя с небольшой задержкой на изменения курсов валют, а также новшеств в налоговом законодательстве (например, повышение НДС до 20%, которое влияло на стоимость товаров в течение всего 2019 года). При этом производители и ритейлеры меняли стоимость товаров практически одновременно, подчеркнули в «Ромире».
Компания разработала методику расчета статистического индекса дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на потребительские товары. За основу для исследования аналитики взяли данные о совершенных покупках 15 тыс. домохозяйств (40 тыс. россиян) в 220 городах страны с населением от 10 тыс. человек. Все участники этой программы сканировали QR-коды чеков. Далее компания отобрала 200 наименований социально значимой продукции.
В перечень товаров «Ромира» вошли самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, помидоры, сливочное масло, овощи и фрукты, сметана, творог, печенье, хлеб, бананы и другое. Из непродуктовых товаров компания учитывала разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.
В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья, сказала «Известиям» исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.
По официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила 4,83%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну насчёт продуктов мне и самой очень интересно, почему они выросли в цене настолько мало. Складывается такое впечатление, что их рост сдерживается исскуственным путём - чтобы незаметно было, насколько на самом деле обесценились деньги. Лично я рост цен оцениваю по недорогой отечественной мебели. Почему именно по ней? Потому, что она также, как и отечественные продукты не сильно привязана к курсу доллара, не является товаром первой необходимости, значит цены на неё также не будут занижать искуственным путём. Но в тоже время является востребованной категорией товаров, поэтому все равно будут брать, не зависимо от цены. Так вот у нас за последний год цены на эту самую недорогую отечественную мебель по некоторым самым ходовым товарам выросли в 2 раза. Вот сколько на самом деле напечатали лишних денег за последний год. При том, что курс доллара изменился за это время не существенно - где-то 20%. Спрашивается, чего такая разница? Значит нас всех тупо имеют. В смысле держат цены именно на самую необходимую продукцию, на которую у большинства людей ещё хватает денег. Чтобы не заметно было, что творится на самом деле...
А что в России свои деньги ничего не значат? Рулит валюта Западных стран?
Ну тогда Россия есть сырьевой придаток развитых стран. И нечего стесняться надо прямо заявить. Мы страна третьего мира.
Бесполезно конкретизировать тому, кого тычут, как щенка в его ..., в ценники магазинов и щиты АЗС, а он в ответ "Это все вранье, а у меня официальные данные, надо верить им, а не ценникам!"
Вот вам и заявленный ЦБ РФ уровень инфляции в стране. Этим его руководство постоянно козыряет, когда идут разговоры о макроэкономических показателях в России. Только данные показатели могут быть интересны разве что их кураторам из МВФ. А на благосостоянии народа это положительного влияния не имеет. Заодно хотелось бы напомнить любителям поговорить об импортозамещении о том, что ма все еще завимм от импорта. В том числе это касается импорта сырья для нашей пищевой промышленности и ряда продуктов питания. А раз так, то любые спекуляции с отечественной валютой и использование ее бесконечной девальвации бьют по карману потребителей.
В России цены растут и из-за падения курса валют. Вообще нет такой причины, чтобы цены не росли, причём причина для роста цен ВСЕГДА есть, и эта причина -- ненасытное жлобство власти.