В России могут упростить процедуру получения вычетов НДФЛ для граждан

13:48 7.12.2020

В понедельник, 7 декабря, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс. Если он будет одобрен, процедура получения вычетов НДФЛ для россиян будет упрощена, а сроки сократятся, пишут "Известия".

В частности, гражданам потребуется лишь оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика. В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свое право на выплаты. Эта ответственность возлагается на автоматизированную систему обработки.

Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом.

Сейчас для оформления вычета необходимо подавать соответствующую декларацию.

Проект этого федерального закона Минфин подготовил в конце сентября. Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года.