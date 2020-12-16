ЦБ предоставит налоговой службе банковские тайны россиян

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Минфин РФ опубликовал два законопроекта, содержащие поправки, которые должны обеспечить более широкий, чем сейчас, обмен данными о налогоплательщиках между ЦБ и ФНС. Предполагается, что ЦБ будет передавать налоговикам сведения, составляющие банковскую тайну, ФНС же предоставит Банку России данные, охраняемые налоговой тайной. 

В пояснительной записке к проекту сказано, что это необходимо, поскольку «недобросовестные налогоплательщики, реализуя политику агрессивного налогового планирования, применяют все более сложные схемы ухода от налогообложения, характеризующиеся высокой латентностью», пишет «Коммерсант».

Такой «обмен тайнами» должен повысить эффективность налоговиков по выявлению схем минимизации налогов.
ЦБ же, получив сведения о доходах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информацию о сомнительных операциях, об имуществе, объектах налогообложения и задолженности перед бюджетом клиентов банков, страховщиков и так далее, сможет более качественно исполнять свои функции регулятора.

Сейчас банки передают налоговикам в автоматическом режиме информацию только об открытии/закрытии счетов или изменении реквизитов в рамках валютного контроля, об операциях по счетам они могут узнавать только по запросу. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.12.2020, 00:22
    Гость: Иван Васильевич...

    Граждане, храните деньги в сберегательнoй кассе, если, кoнечнo oни у вас есть!

Выбор читателей
ОМОН жестко подавил сопротивление баров в Питере
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере
Минобороны показало на видео пуск гиперзвукового «Циркона»
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
СМИ заявили о второй попытке отравления Навального перед отправкой в Берлин
«Мое открытие: коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов
Всемирный банк предсказал снижение доходов самых бедных россиян
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Собянин сохранит ограничения по COVID-19 на ближайшие месяцы
Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Пассажирский региональный самолет Ил-114-300 совершил первый полет
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Медведев счел «разнотык» хронической проблемой в России
Латушко
Белорусская оппозиция не признает долги правительства Лукашенко
США обвинили Россию в испытаниях антиспутниковой ракеты