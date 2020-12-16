ЦБ предоставит налоговой службе банковские тайны россиян

00:11 17.12.2020

Минфин РФ опубликовал два законопроекта, содержащие поправки, которые должны обеспечить более широкий, чем сейчас, обмен данными о налогоплательщиках между ЦБ и ФНС. Предполагается, что ЦБ будет передавать налоговикам сведения, составляющие банковскую тайну, ФНС же предоставит Банку России данные, охраняемые налоговой тайной.

В пояснительной записке к проекту сказано, что это необходимо, поскольку «недобросовестные налогоплательщики, реализуя политику агрессивного налогового планирования, применяют все более сложные схемы ухода от налогообложения, характеризующиеся высокой латентностью», пишет «Коммерсант».

Такой «обмен тайнами» должен повысить эффективность налоговиков по выявлению схем минимизации налогов.

ЦБ же, получив сведения о доходах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информацию о сомнительных операциях, об имуществе, объектах налогообложения и задолженности перед бюджетом клиентов банков, страховщиков и так далее, сможет более качественно исполнять свои функции регулятора.

Сейчас банки передают налоговикам в автоматическом режиме информацию только об открытии/закрытии счетов или изменении реквизитов в рамках валютного контроля, об операциях по счетам они могут узнавать только по запросу.