Правительство одобрило кредит Белоруссии на 1 млрд долларов

Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в $1 млрд, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее распоряжение, согласно которому Россия переведет средства Белоруссии двумя траншами в 2020–2021 годах.

«Поручить Минфину России совместно с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российский Федерации указанное соглашение»,— указано в документе. Согласно приложенному проекту соглашения, средства выделяются на погашение госдолга Белоруссии.

Россия и Белоруссия договорились о предоставлении кредита в августе 2020 года. Общая сумма кредита составляет $1,5 млрд. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что два транша по $500 млн планируется провести в 2020 году: один из них — по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а второй — в качестве межгосударственного кредита. Еще $500 млн Белоруссия должна получить в 2021 году. 

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