В ЦБ заявили о ликвидации системы накопительных пенсий

15:39 22.12.2020

Зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что до 2023 года институт накопительных пенсий может быть ликвидирован. При этом он отметил, что то, что осталось на накопительных счетах граждан, никуда не денется.

Об этом Швецов заявил в ходе встречи с участниками финансового рынка, сообщает РБК.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии - прим.ред.) Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт - я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», - сказал Швецов.

Напомним, основная часть средств в накопительной системе была сформирована за счет обязательных страховых взносов с 2002 по 2013 год. При этом накопительная часть пенсий заморожена с 2014 года. В начале декабря Владимир Путин продлил заморозку до конца 2023 года. Взносы в ПФР от россиян поступают не на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.