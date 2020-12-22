В ЦБ заявили о ликвидации системы накопительных пенсий

Центральный Банк РФ

Зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что до 2023 года институт накопительных пенсий может быть ликвидирован. При этом он отметил, что то, что осталось на накопительных счетах граждан, никуда не денется.

Об этом Швецов заявил в ходе встречи с участниками финансового рынка, сообщает РБК.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии - прим.ред.) Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт - я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», - сказал Швецов.

Напомним, основная часть средств в накопительной системе была сформирована за счет обязательных страховых взносов с 2002 по 2013 год. При этом накопительная часть пенсий заморожена с 2014 года. В начале декабря Владимир Путин продлил заморозку до конца 2023 года. Взносы в ПФР от россиян поступают не на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.12.2020, 19:06
    Гость: Слизняк

    Советские люди знали, что это "бабушка надвое сказало" и это подтвердилось, а тогда так хотелось верить!

  4. 22.12.2020, 18:52
    Гость: хочу спросить

    Как там идет следствие по делу банкира и космополита Минца уехавшего на ПМЖ в Лондон с деньгами ПФ? Или уже закрыли? Свои космополиты не подсудны.

  5. 22.12.2020, 18:50
    Гость: stalker

    Ну наконец-то все названо своим именем. А то все разговорами о "заморозке накопительной части пенсии" людям голову морочили. А тут все четко и прямо. И суть сказанного в том, что власть в очередной раз обос...ь при реализации своих громко заявленных ранее проектов. Бездари, тупицы и никчемные людишки.

Все комментарии (28)
Выбор читателей
«Жуткая правда в том, что мы все несём ответственность за всех остальных»
Игорь Гундаров
Игорь Гундаров: «Дайте врачам возможность быть врачами!»
Зеленский: украинцам не объяснить отказ от российской вакцины от COVID-19
«Космонавт за три копейки»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
МИД заявил о принятии ответных мер против стран ЕС из-за Навального
В Турции и Египте отменили новогодние вечеринки в отелях и ресторанах
В Москве началось тестирование машин-беспилотников Сбербанка
Фото с сайта Pixabay.com
Большинству американцев выплатят по 600 долларов в рамках мер поддержки
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Шоу «Дом-2» вернется в следующем году на другом канале
Шоу «Дом-2» вернется в следующем году на другом канале
СК Петербурга начал сомневаться в версии об убийстве ученого-биолога
Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента РФ